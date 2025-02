Tinejdžerku ubila ajkula: Djevojčici nije bilo spasa, objavljeni jezivi snimci sa lica mjesta

Velika tuga u australijskoj državi Kvinslend. Tinejdžerku (17) je napala i ubila ajkula dok je plivala u okeanu.

Napad se dogodio kasno popodne (po lokalnom vremenu) kod peščanog ostrva Bribi u blizini Brizbejna, javila je televizija 7News, pozivajući se na hitne službe. Tinejdžerka je zadobila “katastrofalne” povrede gornjeg dijela tijela.

Spasioci koji su hitno izašli na lice mjesta više nisu mogli ništa da učine za 17-godišnju žrtvu. Neman je napala tinejdžerku na oko 100 metara od plaže Vorim. Još uvijek nije jasno koja vrsta ajkule je napala mladu kupačicu.

Ovo je treći napad ajkula u Kvinslendu u posljednja tri mjeseca.

U decembru je ajkula ubila ronioca u blizini ostrva Humpi kod Velikog koralnog grebena.

Paramedics were called just before 5pm this afternoon to a serious shark attack at Woorim Beach on Bribie Island. The injuries to her upper body were catastrophic and the girl in her mid-teens died on the beach. https://t.co/VZ3A1cHvFd @jacquelinrobson #7NEWS pic.twitter.com/aOHlI9hYEy

— 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) February 3, 2025