Trbić: Naš cilj je osvajanje Kupa sistema A

Poslije tri vezana poraza u Ligi Bosne i Hercegovine košarkaši Slobode su u 17. kolu uspjeli da na parketu Mejdana savladaju Borac iz Banje Luke rezultatom 72:68. Sloboda je uspjela da savlada Borac poslije dvije i po godine.

Nakon utakmice sa Borcem trener Slobode Marko Trbić je čestitao svojim izabranicima na pobjedi i požrtvovanoj igri.

– Borili smo se i došli do pobjede. Na kraju smo igrali sa petorkom sa kojom ne igramo ni na treninzima. Bez centra sa pet nižih igrača. Ispostavilo se to kao dobro rješenje i stigli smo do pobjede – kaže za Fenu Marko Trbić, trener Slobode.

U srijedu Sloboda igra sa Orlovikom finale Kupa sistema A, a onda ih očekuju utakmice sa Slavijom, Širokim, Bosnom…

– Ide ubrzan tempo. Želimo pobijediti u Žepču i plasirati se na Final – four Kupa Mirza Delibašić. Dakle, naš cilj u srijedu je osvajanje Kupa sistema A – kazao je Trbić.

Poslije 17. odigranih kola Sloboda je petoplasirana na tabeli Lige Bosne i Hercegovine sa omjerom 11-6.

Facebook komentari