Sudbonosni dani za Njemačku, ekstremno desni AfD sve bliže vlasti

Njemačka izborna kampanja ulazi u završnu fazu. Ostalo je još dvadesetak dana (izbori su u nedjelju 23. veljače), a najveći favorit za novog kancelara, lider kršćanskih demokrata CDU/CSU Friedrich Merz neočekivano je doživio poraz na glasovanju (338 “za”, 349 “protiv”) u Bundestagu koje mu je trebalo, kako je planirao, biti glavni adut u izbornoj pobjedničkoj ciljnoj ravnini, a kontroverzu je izazvala suradnja s radikalno desnim AfD-om, kao spornija od samog predloženog zakona.

FILE PHOTO: Activists take part in a demonstration entitled "We stand together! Sea of Lights Against a Shift to the Right" against the far-right Alternative for Germany (AfD) party, at the Brandenburg Gate in Berlin, Germany, January 25, 2025. REUTERS/Liesa Johannssen/File Photo