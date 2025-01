Palestinci slave, Izrael hapsi

Izraelska policija uhapsila je 12 Palestinaca u Kafr Aqabu, naselju u okupiranom Istočnom Jerusalemu, zbog učestvovanja u proslavama nakon puštanja palestinskih zatvorenika u sklopu sporazuma o prekidu vatre u Gazi.

Free prisoner Zakaria Zubeidi, a former high-profile commander of the Fatah group's Al Aqsa Martyrs Brigades, gestures while in a vehicle, near Ramallah in the Israeli occupied West Bank, January 30, 2025. REUTERS/Ali Sawafta