Trump: Prva inostrana posjeta mogla bi biti Saudijskoj Arabiji

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da pregovara s više ljudi o kupovini TikToka i da će odluku o budućnosti popularne aplikacije vjerovatno donijeti u sljedećih 30 dana.

FILE PHOTO: Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump gestures during a rally in Novi, Michigan, U.S. October 26, 2024. REUTERS/Carlos Barria/File Photo