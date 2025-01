Izraelske snage opkolile palestinsku bolnicu i izbjeglički kamp u Zapadnoj obali

Izraelske snage su opkolile palestinsku državnu bolnicu u Dženinu i obližnji izbjeglički kamp u srcu grada, dok je izraelski ministar odbrane, Israel Katz, izjavio da napad označava “promjenu u sigurnosnoj strategiji” na Zapadnoj obali.

An Israeli military vehicle operates at a checkpoint on the day of an Israeli raid in Jenin, in the Israeli-occupied West Bank, January 22, 2025. REUTERS/Ammar Awad