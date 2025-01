Trump suspendovao međunarodnu pomoć Izraelu, ali i drugim zemljama

Novi predsednik SAD-a Donald Trump je potpisao izvršnu uredbu kojom je suspendovao sve programe američke pomoći inostranstvu na 90 dana dok se revizijom ne utvrdi da li je ta pomoć u skladu s ciljevima njegove politike.

U.S. President-elect Donald Trump gestures as he meets with House Republicans on Capitol Hill in Washington, U.S., November 13, 2024. REUTERS/Brian Snyder REFILE - QUALITY REPEAT