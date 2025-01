Pogledajte reakciju Hillary Clinton na Trumpov prijedlog da preimenuje Meksički zaljev

Ovaj prijedlog, o kojem se već neko vrijeme šuška, postao je glavna tema nakon što je video bivše američke državne sekretarke Hillary Clinton, koja je na ovu najavu reagovala sa osmijehom, njena reakcija je postala viralna na društvenim mrežama.

Hillary Clinton's reaction to Trump’s plan to rename the Gulf of Mexico as the Gulf of America. pic.twitter.com/ygFI5hzNDB

— Clash Report (@clashreport) January 20, 2025