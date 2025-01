Vlada Izraela glasala je u korist odobravanja sporazuma o primirju i oslobađanju talaca s Hamasom, nakon što je sigurnosni kabinet dao svoj blagoslov za sporazum u petak.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends a joint press conference with German Chancellor Olaf Scholz, in Tel Aviv, Israel, Tuesday, Oct. 17, 2023. Maya Alleruzzo/Pool via REUTERS