NOVOIZABRANI PREDSJEDNIK SAD O SPORAZUMU IZRAELA I HAMASA: “Meni zahvalite”

Obećao je da će njegov tim za nacionalnu sigurnost i njegov izbor za izaslanika za Bliski istok Steve Witkoff nastaviti “blisko sarađivati s Izraelom i saveznicima kako bi osigurali da Gaza nikada više ne postane utočište za teroriste”.

U.S. President-elect Donald Trump gestures as he meets with House Republicans on Capitol Hill in Washington, U.S., November 13, 2024. REUTERS/Brian Snyder REFILE - QUALITY REPEAT