Kad bi se ostvarila želja Donalda Trampa: Pripajanje Kanade i Grenlanda SAD-u stvorilo bi najveću državu na planeti

Iako je malo vjerovatno da će se Trampove ambicije ostvariti, zamislimo hipotetski scenarij da se to stvarno desi, šta bi ujedinjenje ovih zemalja zna

U.S. President-elect Donald Trump gestures as he meets with House Republicans on Capitol Hill in Washington, U.S., November 13, 2024. REUTERS/Brian Snyder REFILE - QUALITY REPEAT