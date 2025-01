SAD: Najmanje 10 ljudi ubijeno u napadu u New Orleansu, više od 30 povrijeđenih

Lokalna policija u New Orleansu je objavila da je u napadu u ovom gradu ubijeno najmanje 10, a povrijeđeno najmanje 30 osoba.

Do napada je došlo u 3:15 sati po lokalnom vremenu, kada su se na popularnoj ulici Bourbon okupili građani koji su obilježavali doček Nove godine.

Per NOPD: At least one fatality and multiple casualties after driver plowed into a group of people on Bourbon Street. More in minutes on @WGNOtv pic.twitter.com/wGO25QhSij

— LBJ📺📻 (@lbjnola) January 1, 2025