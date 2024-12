Putin odlučio: Uvodite vanredno stanje, odmah

Ruske vlasti na Krimu proglasiće vanredno stanje zbog izlivanja mazuta u Crno more, nakon što su dva tankera potonula u Kerčkom moreuzu, saopštio je danas guverner Krima Sergej Aksenov.

