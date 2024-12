Bill Clinton hospitaliziran: Poznato u kakvom je zdravstvenom stanju

“Dobrog je raspoloženja i duboko cijeni izvrsnu njegu koju prima”, napisao je Angel Ureña na X-u.

Rekao je da je Clinton u ponedjeljak navečer primljena u Medicinski centar Sveučilišta Georgetown u Washingtonu radi pretraga i promatranja nakon što je dobio temperaturu. Ureñina izjava ne daje više detalja o stanju demokrata iz Arkansasa, iako izvješća američkih medija pokazuju da se očekuje da će se Clinton oporaviti, prenosi Dnevnik.hr.

Izvor blizak Clinton rekao je za NBC News da situacija “nije hitna” i da će bivši predsjednik biti u redu.

Ovo je najnoviji zdravstveni problem za 42. američkog predsjednika, koji je u Bijeloj kući bio od 1993. do 2001. godine. Clinton (78) je posljednji put primljen u bolnicu na šest dana 2021. godine u Kaliforniji nakon što mu se razvila infekcija u krvi. Također je poznato da je u prošlosti patio od problema sa srcem, piše BBC.

Godine 2004., u dobi od 58 godina, imao je operaciju četverostruke premosnice nakon što su liječnici pronašli znakove bolesti srca, a deset godina kasnije otvorila mu se začepljena arterija nakon što se žalio na bolove u prsima.

Nedugo nakon druge operacije, bivši predsjednik, poznat po svojoj ljubavi prema masnoj hrani, postao je vegan. Za Politico je 2016. rekao: “Možda me ne bi bilo da nisam postao vegan. To je sjajno.”

Clinton je ove godine bio aktivan u predsjedničkoj kampanji, dok je putovao zemljom kako bi potaknuo kandidaturu potpredsjednice Kamale Harris za predsjednicu.

Prošli mjesec izdao je svoju najnoviju knjigu Citizen: My Life After the White House (Građanin: Moj život nakon Bijele kuće).

