Trump ljut na Panamu zbog visokih cijena za korištenje Panamskog kanala

Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump u subotu je optužio Panamu da naplaćuje previsoke cijene za korištenje Panamskog kanala i rekao da će, ako Panama ne bude upravljala kanalom na prihvatljiv način, zahtijevati od američke saveznice da ga preda.

U.S. President-elect Donald Trump gestures as he meets with House Republicans on Capitol Hill in Washington, U.S., November 13, 2024. REUTERS/Brian Snyder REFILE - QUALITY REPEAT