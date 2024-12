Tragedija u Turskoj! Helikopter se srušio na bolnicu, ima mrtvih! VIDEO

Prema prvim informacijama, u pitanju je helikopter koji je poletio iz Mugle prema Antaliji. Vjeruje se da je do pada došlo zbog guste magle.

A helicopter crashed into a hospital building in southwest Turkey's Mugla on Saturday morning, killing at least four people: Two pilots, a doctor, and a hospital employee – Turkish state media

📽️: Anadolu Agency pic.twitter.com/xX7YQjZjIs

— The New Region (@thenewregion) December 22, 2024