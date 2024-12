Trump prijeti sa 100 postotnim carinama zemljama BRICS-a

Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump u subotu je zatražio od zemalja članica BRICS-a da se obvežu da neće stvoriti novu valutu, ili podržati drugu stranu valutu kao zamjenu za američki dolar, upozorivši ih da će u suprotnom biti suočeni sa 100 postotnim carinama.

FILE PHOTO: Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump gestures during a rally in Novi, Michigan, U.S. October 26, 2024. REUTERS/Carlos Barria/File Photo