U koje europske zemlje će Netanyahu moći putovati nakon naloga za hapšenje

Međunarodni krivični sud (MKS) bacio je pravnu bombu u četvrtak kada je izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog navodnih ratnih zločina u Gazi.

FILE PHOTO: Israeli prime minister Benjamin Netanyahu and defense minister Yoav Gallant during a press conference in the Kirya military base in Tel Aviv , Israel , 28 October 2023. ABIR SULTAN POOL/Pool via REUTERS/File Photo