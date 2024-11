Rusija: Ukrajina zapadnim projektilima gađala naš teritorij

Rusko ministarstvo obrane kaže da je Ukrajina pogodila Rusiju projektilima ATACMS koje su isporučile Sjedinjene Države, javljaju ruski državni mediji.

In this photo released by Sputnik news agency on Friday, Feb. 9, 2024, Russian President Vladimir Putin gestures while speaking during an interview with former Fox News host Tucker Carlson at the Kremlin in Moscow, Russia, Tuesday, Feb. 6, 2024. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)