Valencija na nogama: Hiljade ljudi traže smjenu Mazona zbog loše reakcije na poplave

Hiljade demonstranata izašle su večeras na ulice španjolskog grada Valencije zatraživši ostavku regionalnog čelnika i optuživši ga za lošu reakciju tokom poplava u kojima je poginulo najmanje 220 ljudi. “Mazon ostavka”, pisalo je na transparentu s kojim su demonstranti došli pred zgradu vlade pokrajine Valencije.

Civil groups and unions protest against the management of the emergency response to the deadly floods in eastern Spain, in Valencia, Spain, November 9, 2024. REUTERS/Ana Beltran