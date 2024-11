Netanjahu smijenio ministra odbrane Izraela

Napravio sam mnogo pokušaja da premostim ovo, ali suprotstavljanja su bila sve češća, rekao je izraelski premijer

Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu listens as U.S. Secretary of State Antony Blinken makes a statement to the media inside The Kirya, which houses the Israeli Ministry of Defense, after their meeting, in Tel Aviv, Israel, Thursday Oct. 12, 2023. Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS