Ovo je kuća smrti u kojoj je dječak pobio roditelje, braću i sestre: Komšije šokirane, jedno im nije jasno!

Juče se u okolini Sijetla, u Fol Sitiju, dogodio masakr za koji je osumnjičen 15-godišnji dječak. On je navodno pobio svoju petočlanu porodicu – roditelje i troje braća i sestara.

Jedna sestra je teško ranjena, a osumnjičeni tinejdžer je odmah priveden u policijsku stanicu bez previše otpora.

Prema navodima medija, teško ranjena devojčica, koja je upucana dva puta, uspjela je da pobjegne iz kuće i da otrči kod komšija da potraži pomoć. Policiji je ubrzo stigao poziv.

Na video-snimku koji se pojavio na društvenoj mreži Iks, bivšem Tviteru, vidi se porodična kuća u kojoj se navodno desio masakr.

“To je prilično lijepo mjesto, niska stopa kriminala. Ovo je jedan od kvartova gdje pobjegnete od haosa koji nosi sa sobom veliki grad, dođete na mirno mjesto, ali najgore stvari mogu da se dese svuda – kao što vidite”, rekao je detektiv Majk Melis za Fal Siti.

On je dodao da su djeca bila školovana kod kuće i da su bili jako ljubazni.

“Roditelji su mislili da rade pravu stvar time što djecu školuju kd kuće i štite ih od ovakvih i sličnih stvari, ali ovo se sada desilo u njihovoj kući. Ne znam šta da mislim”, dodao je detektiv.

Nadzornik Dan Šlotfeld je u pismu roditeljima rekao da je “svjestan da djeca nisu pohađala školu ali da ovaj događaj pogađa svakog roditelja”.

Komšije šokirane

Dječak koji se sumnjiči da je počinio zločin je najstariji u porodici. Komšije kažu da je porodica bila povučena, da su vrijedno radili, sređivali kuću, a da su se dječica igrala sa svima u kraju i da su bili veoma druželjubivi.

