Izrael bombardovao školu UN-a, ubijene najmanje 22 osobe među kojima žene i djeca

Najmanje 22 osobe, uključujući žene i djecu, poginule su kao rezultat bombardiranja škole Ujedinjenih nacija (UN) u kojoj su se raseljeni civili sklonili na sjeveru Pojasa Gaze, koji je pod opsadom već 13 dana.

FILE PHOTO: People attempt to extinguish a fire at the site of an Israeli strike on tents sheltering displaced people at Al-Aqsa hospital, where Palestinian Shaban al-Dalou was burnt to death, in Deir Al-Balah in the central Gaza Strip, October 14, 2024. REUTERS/Ramadan Abed/File Photo