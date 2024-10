Zamjenik generalnog sekretara Hezbollaha: Izrael želi da kontroliše teritoriju svih muslimana

Zamjenik generalnog sekretara Hezbollaha Sheikh Naim Qassem pozvao je tokom svog današnjeg obraćanja na prekid vatre, ali je optužio Izrael da želi da kontroliše “teritoriju arapskih država i svih muslimana”, te da to želi postići kroz zločine koje podržavaju SAD.

Lebanon's Hezbollah deputy leader Sheikh Naim Qassem delivers a speech as hostilities between Hezbollah and Israel increase, from an unknown location, October 8, 2024 in this still image from video. ReutersTV/Al Manar TV via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION WILL BE PROVIDED SEPARATELY