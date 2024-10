NBC je citirajući američkog i jordanskog zvaničnika objavio informaciju kako je ova arapska zemlja, koja graniči sa Izraelom, omogućila Amerikancima da obaraju iranske projektile.

Tracers from firearms fired into the air in celebration for Iran's missiles barrage on Israel, are seen over Beirut, Lebanon, October 1 , 2024. REUTERS/Louisa Gouliamaki