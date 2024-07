Visoki američki zvaničnik: Pregovori o prekidu vatre u Gazi u završnoj su fazi

Čini se da su pregovori o sporazumu o prekidu vatre u zamjenu za oslobađanje talaca u sukobu u Gazi u završnoj fazi, a američki predsjednik Joe Biden i izraelski premijer Benjamin Netanyahu u četvrtak će razgovarati o preostalim pitanjima, saopćio je u srijedu visoki američki zvaničnik.

Palestinians watch a fire burn among the rubble of a damaged residential building, in the aftermath of Israeli strikes, in Gaza City, October 10, 2023. REUTERS/Mohammed Salem