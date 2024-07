Američki izbori: Kamala Haris mijenja Bajdena?

Neformalni razgovori o tome kako će se odigrati borba za zamjenu Bajdena na vrhu liste bjesnili su sedmicama iza kulisa. Neizvjesnost oko procesa bila je toliko nejasna da je dovela do toga da više demokrata, čak i onih koji su ozbiljno zabrinuti zbog Bajdenovog stanja zastanu oko izjašnjavanja protiv njegove predsjedničke kandidature, s obzirom na posljedice koje bi se mogle desiti neizvjesnim procesom izbora nasljednika.

Interne ankete koje pokazuju da bi Harris barem djelimično mogla doprinijeti jačanju demokratskog entuzijazma i vjetru u leđa za druge izborne trke na nižim nivoima. Sve više prevladavaju argumenti da bi ona bila najbrža da sastavi kampanju nakon preuzimanja palice od Bajdena.

Mnogi namjerno izbjegavaju da govore o alternativama dok Bajdenovi saradnici najavljuju njegov plan da se vrati u kampanju sljedeće sedmice nakon što se oporavi od kovida. Ali ako se to iznenada promijeni dvadesetak vodećih demokratskih političara i operativaca je za CNN izjavilo da ne mogu realno zamisliti da bi se to moglo završiti na bilo koji drugi način. Neki se zalažu za brz i zatvoren proces, gdje bi delegati odobrili zamjenu kao dio organizovanja virtuelne nominacije prije demokratske konvencije.

Neki odbacuju ideju “krunisanja”, bilo zato što preferiraju druge kandidate ili im se ne sviđa kako bi izgledao proces. Ipak, konvencija je ideja koju podržavaju neke Harisove pristalice, sumnjajući da bi je iko ozbiljan mogao ugroziti, koliko god iza kulisa postojalo šepurenja da je to moguće.

Više demokratskih članova Kongresa koji su pozvali Bajdena da se povuče odbili su odgovoriti na pitanje CNN-a da li su spremni reći da žele da Haris bude kandidat.

Ako ništa drugo, ljudi povezani s nekoliko drugih mogućih najozbiljnijih opcija i koje drugi priznaju, vjerovatno bi osjećali da su pritisnuti odanošću stranci i vlastitim budućim ambicijama.

Neke demokrate vjeruju, da bi sva ta pitanja mogla biti riješena na konvenciji krajem avgusta. Međutim, ako ovo potraje toliko dugo, više demokrata predviđa da će se glad za rješenjem samo intenzivirati.

Takođe, politički operativci su impresionirani načinom na koji se potpredsjednica Haris nosila u ovim sedmicama demokratske krize. Oni tvrde da potpredsjednica nije uhvaćena u spletkama, čak ni u privatnim razgovorima, već se umjesto toga pokazala da je vatreno odana Bajdenu u nizu događaja tokom kampanje.

Malo ko može zamisliti da se Bajden povuče a da se ne prikloni svom potpredsjedniku da nastavi nakon njega. Kada bi učinio drugačije bila bi to za nju velika uvreda iste one vrste koja je toliko zaboljela i samog Bajdena kada se Barak Obama okrenuo prema Hilari Klinton prije izbora 2016. godine. On bi takođe potkopao svoju vlastitu prosudbu o tome da je prije četiri godine nju izabrao kao partnera u trci opravdavajući to time da je spremna za taj posao. Osim toga, ne izabrati Haris teško bi prošlo kod crnačkog glasačkog tijela, obzirom da su mu upravo oni najviše pomogli da dođe do pobjede 2020. godine, prenosi CNN.

