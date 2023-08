Voda zarobila 150 konja i ždrijebadi u polju u Hrvatskoj: “Svi će se utopiti”

“Nitko nam neće pomoći”, kaže Marko Velić, čijih je 30 konja među njih oko 150 koji su zbog poplave ostali zarobljeni u Odranskom polju između mjesta Desno Željezno i Desno Trebarjevo u Sisačko-moslavačkoj županiji.

“Mi smo sinoć radili zečje nasipe, bojali smo se da ne pukne negdje Sava, pa nismo stigli sve konje maknuti. Maknuli smo ih oko 1000, ali ostalo nam je oko 150 komada na ispaši s malom ždrjebadi”, govori Velić za Dnevnik.hr.

Vlasnici konja pasmine hrvatski posavac, što je izvorna i zaštićena hrvatska pasmina konja, sada ne mogu do njih. Voda ih je potpuno okružila, a životinje su u polju bez hrane.

“Išao sam pješke po vodi, voda mi je došla do vrata i dalje nisam mogao. Bio sam u šoku”, rekao je Velić. “Ljudi plaču, ne mogu si pomoći. Zovu sve, ali im nema tko pomoći. To je veliki užas. Da se blago i mlada ždrjebad podavi u vodi, a do večeras ćemo bez svega ostati”, užasnut je Velić. prenosi n1

Facebook komentari