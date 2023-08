EVO KOLIKO TREBA IZDVOJITI ZA JEDAN DAN NA POPULARNOJ PLAŽI U CRNOJ GORI

Nakon 17 sati na plažama budvanske rivijere ležaljke i suncobrane gosti koriste besplatno, osim, naravno, ako ne pripadaju nekom hotelu. Međutim, za one koji su na moru sedam ili 10 dana i koji često provode cijeli dan na plaži, ovaj ugođaj na “plažnom nameštaju”, platit će od 15 do 40 eura, u zavisnosti od plaže. Naravno, tu su i ekskluzivne lokacije, poput “Svetog Stefana”, Kraljeve i Kraljičine plaže, gdje ova privilegija košta i do 200 eura.

Na gradskoj plaži, u najposjećenijem mjestu na crnogorskoj obali, u – Budvi, život nije jeftin.

Naime, dvije ležaljke i suncobran kreću se, opet u zavisnosti od lokacije, od 10, najčešće 15, pa do 40 eura. Ako se četvoročlana porodica odluči, da se od jutra do mraka izležava na ležljkama prosječne cijene, pa još ako žele da uštede na obrocima i hrane se u “Fast fudovima”, djecu časte sa jednim sladoledom, a odrasli popiju po kafu ili pivo, taj dan koštat će ih minimum 70 eura. Ukoliko djeca traže da voze pedalinu ili da sat vremena skaču po trambolini na vodi, to je po još 20 eura.

Naravno, luna park koji je u blizini Slovenske plaže, krofne, koje mirišu na čokoladu na svakom koraku, kafići koji nude najrazličitija pića i obroke, mame novčanike, pa za jedan dan porodica može potrošiti i cijelu ušteđevinu.

Ipak, ima onih kojima ni ležaljke ne trebaju.

– Kažu nam da smo sirotinja što ležimo na peškirima, pa tako smo cijelog života. Kad smo bili djeca nije bilo ležaljki, već smo donosili stolice na rasklapanje i asure na more. To je bilo normalno za plažu, a sad je sramota. Ležaljka košta više od smještaja na nekim dijelovima plaže, to je čist lopovluk. Ko hoće da bude opljačkan, neka izvoli, nama je dobro i ovako, na šljunku – kaže Dragan Ljubičić (50) iz Kruševca, koji je sa ženom i troje djece na moru u Budvi.

U dijelovima plaže, oslobođenim ležaljki, na koje još nijedan gazda nije “spustio šapu”, nema gde da se zgazi, a doći do mora znači rizik da nekome stanete na glavu.

Porodice koje letovanje provode na peškiru, na gradskoj plaži, uglavnom spavaju u privatnom smeštaju, kako kažu, izvan Budve, piše Nova.rs.

Za one kojima je, međutim, važan luksuz i nije im žao da potroše na ležaljke, suncobran, masažu, ručak, pa i na večeru u restoranu, ali i vožnju skuterom, sup daskom, koktele na plaži, potrebno je da dnevno izdvoje i više stotina eura. Ono što je sigurno – na plažama budvanske rivijere ima ponuda za svakoga, pa ko šta voli. prenosi hayat

Cijene na plaži izražene u eurima:

Brza hrana (hamburger, giros, ćevapi, parče pice) – od 3 do 7,5

Sladoled – od 1,5 do 3,5

Kafa – od 1,80 do 4

Flaširana voda – od 1,5 do 3,5

Sokovi – od 2,5 do 3

Ležaljke i suncobran – od 10 do 40 (u ekstremnim slučajevima do 200)

Trambolina na vodi – 10 za sat vremena

Sup daska – od 5 do 10

Masaže – od 20 do 35

