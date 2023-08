Slovenija: Mura probila nasip, evakuisano nekoliko sela; Nove oluje popodne

Komandant civilne zaštite Srećko Šestan, rekao je za TV Slovenija da se situacija pogoršava, jer je rupa u nasipu sve veća.

– Inženjerske službe pokušavaju da zapuše rupu, ali ne uspevaju sa mehanizacijom koju imaju na raspolaganju – rekao je on, prenosi agencija STA.

Prema njegovim riječima, istražuju se mogućnosti bacanja betonskih blokova iz helikoptera, što otežavaju vremenske prilike.

Šestan je rekao da je evakuacija naređena jer je to jedini način da se spriječe žrtve.

– Ako voda počne da plavi zemlju, nasip će se urušiti i talas vode će proći kroz 10 sela – rekao je on.

Mura trenutno ima drugi najveći vodostaj zabeležen u istoriji. Uzvodno u Austriji nivo vode i dalje raste.

Meteorolozi najavljuju nove oluje u Sloveniji za danas popodne, dok se u većem dijelu zemlje otklanjaju posljedice poplava, uz povećan rizik od aktiviranja klizišta.

U Črnoj na Koroškem su iz predostrožnosti kasno sinoć evakuisani stanovnici duž sliva reke Meže, kao i ranije meštani opštine Črenšovci zbog rasta vodostaja te reke, prenosi RT Slovenije.

Mura je sinoć kod Donje Bistrice u opštini Črenšovci probila zaštitni nasip, zbog čega su nadležni evakuisali 500 meštana.

Mura trenutno ima drugi najveći protok u istoriji, 1.350 kubnih metara u sekundi, koji će trajati još najmanje 24 sata, s obzirom da nivo rijeke kod Graca u Austriji sve više raste.

Slovenački hidrolozi predviđaju da će nivo rijeka u većem dijelu zemlje postepeno opadati i tako će se smanjivati poplavljena područja osim u donjem toku Save, Drave i Mure.

Međutim, tokom nevremena ne isključuje se mogućnost rasta vodostaja manjih bujičnih reka, posebno u zapadnoj i centralnoj Sloveniji.

Zbog poplava su zatvoreni mnogi putevi u sjevernom Primorju, Koruškoj, Štajerskom, Zasavju i Centralnoj Sloveniji, a uslovi na terenu se stalno mijenjaju.

Zbog opasnosti od lavine u Črnoj na Koroškem kasno sinoć su iz predostrožnosti evakuisani stanovnici duž sliva reke Meže, u Koroškoj Beli.

Načelnik opštinske Civilne zaštite Igor Arha potvrdio je da su klizište Urbas u subotu pregledali geolozi koristeći i dron, ali nisu mogli da donesu konačnu odluku o evakuaciji s tog područja.

At least 2 people have died and others are missing, following heavy rains and flooding affecting parts of Slovenia, Balkans ???????? pic.twitter.com/hWCv1xUQm4

— Mystery man (@wuxinsen) August 6, 2023