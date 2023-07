Susjed napadača iz Siska: Bracana znam cijeli život, ne mogu vjerovati

“Vidio sam dim, vatru, kažu ljudi ‘Bježi, ide ovaj s puškom i puca, ljudima pali kuće‘. Uzeo sam djecu, ženu sam pokupio i došao na sigurno mjesto. Pa sam došao nazad da vidim što se dogodilo. Radio sam s njim cijeli život, poznajemo se i odrasli smo skupa. On je stariji od mene dosta. Bio je malo čudan, psihički nestabilan, ali da bi nešto ovakvo napravio ne mogu vjerovati. I kolega mi je propucan, što je s njim, ne znam. Rafalne pucnjave nije bilo, pojedinačno je bilo”, kazao je Sead, jedan od susjeda napadača iz Siska koji je u ulici Capraške Poljane u Sisku počeo pucati iz vatrenog oružja, prenosi Jutarnji.hr.

U pucnjavi je smrtno stradala 45-godišnjakinja dok su četiri osobe ozlijeđene. Liječnička pomoć pružena je i dvjema osobama, među kojima je jedno dijete, a koje su bježeći lakše ozlijeđene.

“Sve je gore i gore, država mora nešto promijeniti. Ja se obraćam Andreju Plenkoviću da to malo stisne, željezna šaka da ide, da se to rješava, malo zakon da se promijeni, da to bude malo žešće”, dodao je drugi uznemireni susjed koji se našao na mjestu događaja.

“Ljudi su ranjeni, već su prošle policija i Hitna, počela je kuća goriti pa su došli vatrogasci. Znam tog susjeda, Bracan, tako ga zovu. To mu je nadimak. Koliko ja znam, imao je neke prepirke. Meni se čini da je to psihički, može biti PTSP, šizofrenija, svašta… Zapalio je svoju kuću i od susjeda”, ispričao je treći susjed.

U navedenom događaju u potpunosti su izgorjele dvije obiteljske kuće i jedan automobil, dok su jedna kuća i jedan automobil izgorjeli djelomično.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, četiri osobe su teško ozlijeđene, od kojih su dvije ranjene u tijelo, u trbuh i prsa. Smrtno je stradala ženska osoba (1978. godište).

Facebook komentari