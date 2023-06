Obraćaju se Vučić i Brnabić: “Jasno je da idemo na prijevremene izbore”

Vučić i Brnabić u vanrednom obraćanju javnosti otkrili su šta slijedi u bliskoj političkoj budućnosti Srbije. Građane čekaju prijevremeni izbori, ali i vrlo vjerovatno nova osoba na premijerskoj poziciji.

Na taj je način prvi čovjek Srbije najavio iznenadan javni nastup, u kojem mu se pridružila premijerka.

“Još jednom želim izraziti sućut obiteljima djece koja su ubijena i ništa više neće biti isto kao nakon tog 3. svibnja. Ono što se trudimo jest raditi zajedno jer najjači smo kad radimo zajedno. Odmah smo povukli mjere kako bismo postali sigurnije društvo”, započela je Brnabić i nastavila o mjerama koje su poduzete.

To su razoružavanje Srbije, povećanje broja pripadnika policije, borba protiv nasilja u školama i pomoć oko mentalnog zdravlja… Detaljno je izvijestila o svim akcijama i budućim potezima kako bi se izvela prevencija sličnih događaja u budućnosti, ali i da bi se javnost općenito sigurnije osjećala. Naglasila je i da se s obiteljima žrtava svakodnevno radi.

“Želim se zahvaliti svim stručnjacima, a riječ je o najboljima u zemlji, koji su nam pomogli”, izjavila je Brnabić i dodala:

“Najgore što se može dogoditi je politizirati jednu takvu tragediju, a upravo to nam se dogodilo. Neki od zahtjeva koji se u toj politizaciji traže su licemjerni, kao ukidanje reality programa. Isti ti ljudi su ih doveli u škole i željeli na programu. Svejedno, djelomično je ispunjen taj zahtjev ukidanjem Zadruge na Pinku. Kao i onaj zahtjev koji se tiče ostavki jer je ministar prosvjete sam otišao. Predsjednik je, uz sve, pozvao na razgovore, ali niko se od opozicije nije odazvao. Dapače, rekli su da tko se odazove, počinio je izdaju. I sad tu dolazimo u jednu nezavidnu situaciju.”

Spomenula je ostavku…

“Najveće zadovoljstvo i sreća bila mi je imati priliku raditi za svoju zemlju i da dam sve od sebe, ali u ovom trenutku, kad se društvo nalazi u ovakvoj krizi jest riješiti probleme razgovore. Oni ih ne žele. I danas ponavljam, spremna sam, imate moju ostavku, računajte na nju, to ostavlja prostor za tehničke razgovore. Smatram da je izlaz iz ove krize organizirati parlamentarne izbore. Ostavljam predsjedniku da donese takvu odluku. U tom smislu, može računati na moju ostavku. Izbori su jedini način na koji se dolazi na vlast”, navela je.

Na red je došao i predsjednik Vučić, koji je potvrdio da prijelazne vlade neće biti.

“Dogovorit ćemo datum izbora i uvijek smo spremni dogovoriti se, ali to nije pitanje nečije partijske volje nego svih političkih faktora. Neće to određivati manjina, ali i većina će biti odgovorna kako bismo se dogovorili na koji način i u kojem trenutku će različiti izborni procesi biti provedeni”, poručio je Vučić pa krenuo u obračun s neistomišljenicima:

“Dok sam živ, neće biti prijelazne vlade. Odgovaram narodu Srbije i Ustavu, neću to izigrati jer bi ispalo da tajkuni vode našu zemlju. Neću to dopustiti.”

Proteste, rekao je, ne osuđuje i ponosi se demokratskim procesima u Srbiji.

“Sve toleriramo i sve podržavamo. Ni na koji način ne želimo ugroziti demokratske procese, da nam se ne ponovi 2008. Mi se klonimo svake vrste odgovora države koji bi mogao biti nedemokratski i koji bi mogao dovesti do bilo kakve primjene fizičke sile nad demonstrantima”, naglasio je predsjednik Srbije. prenosi n1

