OVO JE CIJELA SRBIJA S NESTRPLJENJEM OČEKIVALA: Inspekcija utvrdila da li je DJEČAK UBICA bio ŽRTVA vršnjačkog nasilja!

Naime, Centar za socijalni rad, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo za brigu o porodici utvrdili su da u ovoj školi nije bilo vršnjačkog nasilja u odnosu na maloljetnog učenika koji je, kako se sumnja, počinio masakr.

Podsećamo, učenik (13) je u OŠ “Vladislav Ribnikar” izvršio masovno ubistvo 3. maja kada je ubio devetoro učenika i čuvara škole.

Novi detalji o dječaku-ubici iz škole “Vladislav Ribnikar” Kosti Kecmanoviću (13) svakodnevno isplivavaju. Konačnu riječ o njemu daće psihijatri i psiholozi, ali već sad je izvjesno da je bio pod pritiskom roditelja, prvenstveno oca, koji je od njega htio po svaku cijenu da napravi vunderkinda. Da li taj pritisak Kosta nije mogao da izdrži ili ga je nešto drugo nagnalo da krene u krvavi pir i pobije devetoro drugova i čuvara škole, saznaće se kad stručnjaci okončaju posao, za šta treba vrijeme.

U međuvremenu je o pretjeranoj ambiciji Kostinog oca Vladimira progovorio još jedan Kostin poznanik.

Ovaj dječak je s Kostom trenirao košarku. On je otkrio da se Kecmanović tada ponašao kao i svi klinci, a u taj sport je ušao da bi ocu Vladimiru ispunio želju.

Kako saznaje portal Republika, Kosta je išao na razne sportske i umjetničke aktivnosti, a među njima je bila i košarka. Dječak koji je s njim trenirao ispričao je za pomenuti list da se Kecmanović u njegovom klubu Ol-star zadržao veoma kratko.

– Trenirao sam košarku s Kostom, ali to nije dugo trajalo, oko dva meseca. Delovalo je kao da ga njegovi teraju da dolazi na treninge. Mislim da je više voleo da ide na karate, koje je već trenirao. Bio je malo niži od svih nas i nije bio nešto zainteresovan za druženje s nama, kao da se trudio da bude neprimetan – ispričao je tinejdžer za Republiku.

Te informacije su sad potvrđene u pomenutom košarkaškom klubu.

– Kosta je kod nas trenirao pre neke tri godine. Tada je u “Ribnikaru” bila besplatna školica košarke. Sećam se da je on dolazio na treninge oko dva meseca. Prošao je kroz klub kao vetar, jedva ga se neko seća. Pamtim samo da je bio sitnije građe i da se nije isticao – rekao je za portal jedan od trenera kluba.

Prema njihovim izvorima, ovaj dječak, koji je 3. maja pištoljem u školi usmrtio čuvara i devetoro djece, a pet osoba ranio, nije volio košarku, već je na treninge išao na nagovor oca, koji je želio da Kosta postane košarkaš iako je bio veoma nizak, čak i za uzrast od 10 godina.

Prije nekoliko dana u policiji je Kostina majka Miljana rekla da zna da je njenog sina otac Vladimir vodio u streljanu da vježba pucanje iako je ona protiv toga. Navela je i da je Kosta išao na karate, u muzičku školu, na glumu i privatne časove iz školskih predmeta.

Više svjetla u ovaj slučaj mogu da unesu psiholog i pedagog iz “Ribnikara”, koji su juče su u sklopu predkrivičnog postupka protiv Kostine majke saslušani u policiji.

Masovni ubica s Vračara je smješten u Kliniku za neourologiju i psihijatriju za djecu i omladinu u Beogradu i u toku je njegovo vještačenje, koje bi trebalo da ustanovi da li je dječak obolio od neke psihičke bolesti.

Dječak do sada nijednom nije pitao za roditelje, već samo za mlađu sestru, na šta su mu ljekari rekli da je s majkom, ali da ne znaju gdje. On je na to odgovorio: “To je dobro!”

Tekuća školska godina u OŠ “Vladislav Ribnikar” na Vračaru biće završena prema školskom kalendaru, odnosno neće biti skraćena. Grupa roditelja đaka iz “Ribnikara” prethodno je zahtijevala da školska godina u toj školi bude završena u petak 2. juna, čemu se usprotivila većina na Savjetu roditelja.

Pisac Vladimir Kecmanović priznao je juče na jednoj televiziji da je Kostin daleki rođak i negirao je priče o povezanosti njegove knjige i masovnog ubistva.

– Kako bi takav idiotizam mogao da se komentariše, otkako se desilo ubistvo, zbog toga što nosim prezime kao najmlađi masovni ubica na svetu bilo je raznih budalaština na društvenim mrežama, na koje nisam reagovao iz pijeteta prema žrtvama i njihovim porodicama jer je taj užas koji se dogodio veći od ičega drugog. Dobijam neverovatan broj zahteva za praćenje od ljudi sa svih strana sveta koji su članovi fan-grupa Koste Kecmanovića. Potpuno je neverovatno da masovni ubica postaje zvezda ogromnog broja ljudi – naveo je pisac.

Facebook komentari