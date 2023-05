Drama u Priboju: Djevojku napao pas lutalica, spasili je prolaznici

Ona je osoba sa invaliditetom, otežano se kreće i nakon ujeda je doživjela ogroman strah da je pas lutalica ne obori ne zemlju i još više povrijedi.

Na svu sreću, odmah su do nje dotrčali prolaznici i pomogli joj da se spasi.

“Nije problem taj jedan ujed. Ali, preživjela sam ogroman stres i uplašila se za svoj život. Ja se otežano krećem, ne mogu da potrčim niti da se odbranim. Uplašila sam se da me ne obori, da ne povrijedim glavu i cijelu me izujeda. prenosi radiosarajevo

Nakon svega, više ne smijem normalno da izađem iz kuće. Okrećem se sve vrijeme, mislim da će me ponovo napasti psi lutalice. Zbog straha sve slabije i izlazim kuće, ne idem na treninge koji mi pomažu da ostanem pokretna”, rekla je Marija.

Problem sa psima lutalicama građani Priboja imaju već duže vrijeme. Kreću se u čoporima, a u potrazi za hranom sve češće napadaju ljude.

Dok su joj sanirali, Marija je saznala da se takvi napadi zapravo dešavaju svaki dan i to nekoliko puta.

“Napad na mene desio se u popodnevnim satima, kad sam bila kod ljekara rekli su mi da sam već treća kojoj se to desilo. Mojoj drugarici se isto desilo prije nekoliko večeri, a kada je ona došla kod ljekara rekli su joj da je jedanaesta to večer. Problem je zaista ogroman, zamislite šta bi bilo da ujede neko dijete. Došlo je do toga da niko od nas normalno ne može da izađe iz kuće”, rekla je ova Pribojka.

O rješenju ovog velikog problema intenzivno se priča mjesecima, ali kao da se ništa konkretno ne dešava u praksi.

S obzirom na to da pripada grupi opština koje ne organizuju obavljanje zoohigijene u dijelu postupanja sa napuštenim životinjama, a isplaćuje milionske iznose po osnovu naknada štete, opština Priboj bila je i predmet revizije od strane Državne revizorske institucije.

Po završenoj reviziji, državni revizor naložio je i određene mjere koje bi opština trebala sprovesti ukoliko želi da stane u red lokalnih samouprava koje problem pasa lutalica rješavaju na human i efikasan način.

Još tada, donijet je zaključak kojim se nalaže JKP ‘Usluga’ da u narednih 60 dana formira zoohigijenu.

Godinu dana kasnije, zoohigijena u okviru Komunalnog nije formirana, piše agencija Rina.

Facebook komentari