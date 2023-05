Detalji avionske nesreće u Hrvatskoj

Uviđaj je počeo nešto prije 10 sati, završen je oko 13:15, na mjestu nesreće pronađena je izgorena olupina, nema preživjelih. Tijela su sasvim izgorjela i za identifikaciju će biti potrebna DNK analiza, rekao je glavni inspektor Danko Petrin nakon uviđaja na mjestu pada aviona na šumovitom predjelu Mali Makovnik na planini Kapela u Ličko-senjskoj županiji.

Otkrio je i da pretpostavljaju ko su putnici, ali ne mogu biti sto posto sigurni pa neće ništa insinuirati.

Crna kutija ne postoji

– Crna kutija ne postoji na ovakvim malim avionima – rekao je.

Dodao je i da je službama plan leta poznat, ali ne znaju zašto je bio baš na ovom mjestu. Avion je poletio s aerodroma u Mariboru s ciljem da sleti u Pulu.

– To je sportsko-rekreativni avion, on nema neku određenu rutu, pilot planom leta prijavljuje rutu i onda mu kontrola tu putanju odobri ili ne odobri. Imamo nekakva saznanja o tome da se pilot javljao, ali ne možemo još reći tačno o čemu se radi – ispričao je i dodao da je Cirrus SR20 manji sportsko-rekreativni avion za do 4 osobe i koristi se za školovanja.

Do požara došlo zbog goriva

– Sigurno može stići od Maribora do Pule, a do požara je došlo zbog goriva, što znači da nije ostao bez goriva i zbog toga pao. Avion je pao u šumovitom terenu, gdje je drveće visine do 20 metara, na relativno blagoj padini. Ne znamo je li ovaj avion imao opremu za instrumentalno letenje, što znači da pilot ne mora gledati u tlo i tako se orijentirati. U avionu je bio padobran, ali nije aktiviran – zaključio je.

Novinarima se obratila i Irena Golubić Rajković, dežurna zamjenica županijskog državnog tužilaštva u Karlovcu.

– Proveli smo uviđaj povodom pada aviona Cirrus 20 koji je tokom jučerašnjeg dana poletio iz Maribora u Sloveniji. Temeljem rezultata provedenog uviđaja i dosad prikupljenih saznanja utvrđeno je da je jučer oko 12:30 došlo do pada kod vrha Mali Makovnik. Avion je zatečen u potpuno izgorenom stanju i u njemu se, uz pilota, nalazilo još dva putnika – rekla je Rajković.

