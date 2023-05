Stanodavac pokušao da siluje maloljetnicu: Prišao joj s leđa dok je čuvala bebu

Srbijanska policija uhapsila je Zorana M. (62) pod sumnjom da je pokušao da siluje S.S. (17), dok je ona držala u naručju jednogodišnju kćerku. Drama se odigrala u stanu koji S.S. i njen suprug iznajmljuju od Zorana M. u Velikom Mokrom Lugu.

S.S. (17) je bila sa svojom kćerkicom i sređivala stan koji iznajmljuje.

Novac za kiriju

U tom trenutku došao je Zoran M. i iskoristio što je ona držala otvorena vrata stana da joj neopaženo priđe, rekao je sagovornik Informera iz istrage i dodaje:

Kada joj je prišao on je potapšao po ramenu da se okrene, a za to vrijeme je zatvorio vrata da neko ne bi slučajno vidio šta će da uradi. On je tada svoju podstanarku pitao zašto mu se njen muž ne javlja na telefon kada ga zove da spremi novac za kiriju. Ona mu je odgovorili da su platili, ali nije željela da se raspravlja sa njim jer je bio pijan, a njena beba je počela da plače i uzela ju je u ruke.

Sagovornik Informera objašnjava da je S.S. rekla Zoranu da će njen muže da ga pozove čim dođe, ali je u tom trenutku Zoran skočio na nju i počeo da je ljubi.

Ona je držala bebu, a Zoran je prvo poljubio u usta, a onda počeo da je ljubi po vratu. Ona se otimala i gurala ga od sebe, a on je nastavio da je ljubi po grudima i da je rukama hvata za njih, a onda i zadnjicu. Mlada majka je držala bebu i jednom rukom pokušavala da odgura napasnika, a on je i dalje nasrtao dahćući i vikao:” Dobra si p*****! Baš dobra! U jednom trenutkku tako je povukao da je njoj beba ispala iz ruku i pala na pod – kažu u policiji.

Napasnik je pao

Kada je beba pala i počela da glasno plače Zoran je i dalje kidisao na S.S. koja je nekako uspjela da ga odgurne od sebe.

– Napasnik je pao, a mlada majka je to iskoristila, zgrabila bebu i pobjegla iz stana. Ona se sklonila kod komšinice, a kada je njen suprug došao zajedno su otišli u policijsku stanicu – objasnio je izvor.

Žrtva i njen suprug su dali izajve, a saslušana je i komšnica kod koje se S.S. sklonila od stanodavca koji je ubrzo uhapšen.

