ČETIRI KLJUČNA DOKAZA U SLUČAJU MASOVNOG UBICE IZ MLADENOVCA: Uroš ovim pravdao svoju odluku – Evo zbog čega ne može da dobije veliku kaznu

Uroš B. (21) zavio je dva sela u crno u četvrtak, 4. maja, kada je iz automatske puške pucao na sve koji su mu se našli na putu. Svoj krvavi put započeo je u smederevskom selu Malo Orajše, da bi potom nastavio da puca u selu Dubona kod Mladenovca. Ipak, iako je ubio osam osoba, Uroš ne može da dobije kaznu doživotnog zatvora. Ipak, on može na dugogodišnju robiju, a nekoliko dokaza može da ga odvede iza rešetaka.

Razlog zbog kog Uroš B. ne može da dobije doživotnu robiju je jer je mlađi punoletnik, a maksimalna kazna zatvora na koju može da bude osuđen je 20 godina.Pronađeno oružje

Policija je na terenu, u selu Šepšin, danima tragala za automatskom puškom koja je korišćena tokom masovne pucnjave, s obzirom na to da ju je Uroš B. odbacio tokom bekstva i to nakon što je otišao iz sela Dubona, sakrio automobil i ukrao vozilo od jednog meštanina Šepšina.

Uroš je pucao u noći 4. maja, a puška je pronađena 12. maja u Šepšinu, na mestu na kom ju je odbacio. U oružju je bilo 11 metaka, a jedan je bio zaglavljen u cevi, te se pretpostavlja da je to razlog zbog kog je osumnjičeni za ubistvo ostavio oružje iza sebe.

DNK Veštačenje

“Mecedes” koji je uroš vozio, a koji je u vlasništvu njegovo oca, pronađen je 10. maja, takođe u Šepšinu, skriven na oko kilometar udaljenosti od glavnog puta.

U njemu su pronađena tri prazna okvira za automatsku pušku, nekoliko ručno pravljenih bombi, velika količina municije i pištolji. Automobil je odmah poslat na veštačenje.

Još jedan detalj, koji nije prošao nezapaženo, je da se u automobilu nalazio i ranac koji se koristi za dostavu hrane. Kako su saznali mediji, Uroš B. je ranac kod sebe imao kako bi se, ako ga tokom bekstva zaustavi policija, predstavio kao dostavljač koji se slučajno našao na tom putu.

Kako mediji nezvanično saznaju, DNK tragovi koji su pronađeni na oružju i u automobilu poklapaju se sa DNK profilom Uroša B. To bi mogao da bude jedan od glavnih dokaza koji bi osumnjičenog za masovno ubistvo odveo iza rešetaka na 20 godina.

Priznanje

Uroš B. je 6. maja saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu, gde je priznao krivično delo koje mu se stavlja na teret.

On je, kako je tada saopštilo tužilaštvo, između ostalog rekao da je upotrebom automatske puške i pištolja na tri lokacije na teritoriji Smedereva i Mladenovca, u selima Malo Orašje i Dubona, pucao na više lica koja su se nalazila u grupi. Kako je rekao, ljude na koje je osuo kišu metaka nije poznavao, a sve je uradio da bi zaplašio stanovništvo.

Svedoci

Jeziva pucnjava ima više svedoka – kako onih koji su uspeli da pobegnu, tako i onih koji su pogođeni, ali su imali sreće i preživeli su, pa do ljudi koji su izleteli iz svojih kuća kako bi videli šta se dešava.

– Čula sam pucnje, ispaljeno je najmanje 10 metaka. Pomislila sam da su petarde. Istrčala sam iz kuće i videla čoveka kako stoji u školskom dvorištu i puca u decu koja sede na klupi. Odmah sam pozvala policiju i Hitnu pomoć i rekla da momak ubija ljude. Potom sam pobegla u kuću i zaključala se – rekla je jedna meštanka Dubone, koja je bila očevidac jezivog zločina.

Jedan od svedoka događaja u Malom Orašju je i mladić koji je “za dlaku” izbegao kobne posledice.

– Momak je spasio mog sina tako što mu je rekao da pobegne. Taj dečko je bio kod spomenika, on je ranjen, a moj sin je odvezao drugog ranjenog do kuće. Tog dečka su roditelji odvezli u Hitnu pomoć, pa je kasnije prebačen za Beograd. Dobro mi je sin, nema neke posledice za sada, ali to se ne zna, to se pojavi kod čoveka… – rekao je nakon zločina za Telegraf.rs otac mladića koji je uspeo da izbegne masakr

S obzirom na to da je bio prisutan kada se zločin dogodio i da je čak i vozio ranjene, iskaz tog mladića mogao bi, zajedno sa iskazima drugih svedoka, da bude od velikog značaja na putu ka tome da Uroš B. bude osuđen na najstrožu kaznu koju zakon u njegovom slučaju propisuje.

