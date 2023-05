RUKOPIS OTKRIO ONO ČEGA SMO SE SVI PLAŠILI – Dječak-ubica sa zadovoljstvom pisao spisak žrtava, ovo je KLJUČNO

Kosta K. (13) nije lud i svjesno je počinio jezivi masakr u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” 3. maja na Vračaru. On se ponaša zdravorazumski i sa zadovoljstvom je pisao spisak žrtava. Imena i prezimena na spisku pisao je odvojenim slovima, a to govori da se uživeo u predstavu i zamišljao sam čin ubistva i reakciju društva.

Ovo je procena profesora doktora Radoslava Svičevića, sudskog vještaka iz oblasti grafoskopije, koji je protumačio rukopis Koste K.

Dječak-ubica je, inače, napravio spisak žrtava mjesec dana prije nego što je u školi ubio osmoro djece i portira.

Profesor Svičević napominje da se zbog njegovog kritičkog stava prema grafologiji, koji podrazumijeva da je ona “spekulativno-pseudonaučna disciplina”, može izjasniti samo o psihofizičkom stanju dječaka u vrijeme pisanja spiska žrtava.

Dobro obaviješten izvor Informera otkriva da je Kosta u razgovoru sa psiholozima, nakon što je smješten u bolnicu, više puta kazao da želi da dovrši masakr i da pobije sve one sa spiska koji su preživjeli. Nekoliko puta je pitao ljekare i kad će ga pustiti kući, jer “dobro zna da ne može krivično da odgovara”.

– Napominjem da se i ova moja analiza može uzeti sa rezervom, jer se konačni rukopis i potpis formiraju između 16. i 18. godine života, kao dokaz nečijeg identiteta, zbog čega su rukopis i potpis u forenzičkom smislu u rangu sa otiskom prsta, DNK profilom i spektrom boja dužice u oku. U vezi sa navedenim, koristeći fotografiju rukopisa Koste K., pažnju zaslužuju sljedeće činjenice: precrtavanje navedenih imena njegovih drugova ukazuje na selektivni, analitički pristup odabiru žrtava po nekom kriterijumu koji je samo njemu bio poznat, a što svakako ide u prilog dobro očuvanog razuma – objasnio je profesor i dodao:

– Sljedeća karakteristika ovog rukopisa jeste da su imena pisana odvojenim slovima, što ukazuje na uživljavanje u predstavu zamišljene situacije u vrijeme izvođenja krivičnog djela i reakcija društva makro i mikro socijalne sredine. Makro je škola, a mikro je širi društveni kontekst. Dok je to pisao, dječak je u svojoj glavi uređivao kako će da napravi neki haos, uznemiri situaciju, kako će se i on veličati kao junak, a što se sada potvrđuje, za mene uznemirujućom podrškom njegove generacije na sve to.

Kosta je, inače, poslije stravičnog masakra smješten u psihijatrijsku kliniku, pošto nije krivično odgovoran jer nema navršenih 14 godina. Već na prvom saslušanju u policiji, u prisustvu psihologa i radnika Centra za socijalni rad, nije pokazao ni trunku kajanja i mirno je priznao da je pobio djecu.

– Žao mi je što nisam ubio sve učenike sa spiska… Uživao sam dok sam slušao njihove krike – rekao je, između ostalog, dječak-ubica, piše Informer.rs.

