DIREKTORICA “LAZE” O STANJU DJEČAKA UBICE SA VRAČARA: Evo gdje se on sada nalazi

Direktorica klinike za psihijatrijske bolesti ’’Dr Laza Lazarević’’ dr Ivana Stašević Karličić istakla je jutros da, iako su formalno proglašeni dani žalosti prošli, Srbija će još dugo tugovati.

– Poslije ovoga niko od nas neće biti isti, ne možemo reći da će stvari biti kao prije. I nadam se da ćemo mnogo naučiti iz ove strašne opomene koja je izvan svakog ljudskog iskustva. Najveće žrvte su roditelji i djeca iz ove škole, kao i mještani Mladenovca – rekla je ona za TV Pink.

Kako kaže, težak je period koji predstoji, kada je u pitanju imitiranje masovnih ubica.

– To je istina, na to smo upozorili prvog dana. Još nije prošao vremenski period koji je kritičan, i kada možemo reći da to ne možemo da očekujemo. Ovi događaji su ekces, i nisu preventabilni niti predvidivi. Na nama je da uklonimo faktore rizika, kao što je oružje. Ali najvažnije je da budemo solidarni – objasnila je Karličić.

Od zrelosti društva zavisi kako ćemo se kretati naprijed, navela je ona.

– Timovi koji rade sa akterima imali su pune ruke posla. Imamo povišen broj poziva u odnosu na prosek. Javljali su se roditelji sa pitanjem kako da se djeca vrate u škole – priča Karličić.

Dječak se nalazi u jednoj od ustanova u Beogradu, i nije bezbjedno da se navede tačna lokacija, jer su dječak i njegova porodica žrtve sada, pomenula je doktorica.

– Dječak je sada u zdravstvenom sistemu, on sada samo prima ljekarsku pomoć, tu su psiholozi, defektolozi… – objasnila je ona, prenosi Espreso.

