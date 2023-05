UBIJAO JE REDOM LJUDE KOJE NIJE POZNAVAO, DVA SELA ZAVIO U CRNO: Ovo je put MASOVNOG ubice iz Mladenovca!

U. B. (21), u crno je zavio sela Malo Orašje i Dubona u kasnim večernjim satima u četvrtak, 4. maja. To je bila druga masovna pucnjava u Srbiji za manje od 48 sati. Osam osoba je ubijeno, dok je 14 ranjeno, a najmlađa žrva je 15-godišnji dječak. Policija je za njim tragala više od osam sati, a niko nije mogao ni da nasluti gdje se on nalazi, a kamoli kako je do tamo došao, s obzirom na to da se ispostavilo da je išao okolnim putem.

U. B. 4. maja, nešto prije 23 sata, dolazi u selo Dubona kod Mladenovca. Izlazi iz automobila kako bi kupio cigarete, a potom prilazi mladićima i djevojkama koji sjede i druže se u školskom dvorištu. Navodno se pokreće priča oko dječaka, koji je u školi na Vračaru ubio osam učenika i čuvara, a ranio šestoro djece i nastavnicu istorije. U. ga brani i opravdava dječaka, a kada nailazi na negativne reakcije okupljenih, sjeda u auto i odlazi.

Niko ne očekuje da će da se vrati naoružan.

On je odlazi u vikendicu u Varovnici u kojoj živi od kada je, navodno zbog porodičnih razmirica, otišao iz porodične kuće u Donjoj Duboni. Odatle uzima oružje i, naoružan automatskom puškom, pištoljem i ručnom bombom, iz nepoznatog razloga kreće u selo Malo Orašje kod Smedereva. Tamo iz automatske puške puca na grupu mladih koja se kod spomenika okupila kako bi, zbog predstojećih dana žalosti, ranije proslavila Đurđevdan. Ubija pet, a ranjava šest osoba.

Iz Malog Orašja opet kreće ka Duboni, gdje ponovo otvara vatru, ne samo na one koji su se nalazili tu i tokom njegovog prethodnog dolaska, već i na one koji su su došli u međuvremenu. U Duboni ubija tri osobe, među kojima je 21-godišnji policajac i njegova rođena sestra, a ranjava osmoro.

Nakon masakra u školskom dvorištu u Duboni, U. B. beži svojim “mercedsom”, a u jednom momentu silazi na zemljani put, gjde mu se vozilo zaglavljuje, te nastavlja peške.

Usput mu se, kako su čuli mještani, puška zaglavljuje u trnju, te je odbacuje, a baca i svoj mobilni telefon.

Izbija u blizini kuće Jovana Markovića u selu Šepšin. Ulazi u njegovo dvorište, krade njegov automobil “reno ispejs” i iz dvorišta skreće desno. Dok je vlasnik automobila shvata da je zvuk koji je čuo bio njegovo vozilo, U. već nestaje bez traga. Izlazi na put za Mali Požarevac, gdje ukradeno vozilo ostavlja u blizini spomenika palim borcima, a potom se penje na auto-put u blizini rampe i, najvjerovatnije provlači kroz rupu u ogradi.

Zaustavlja taksistu koji vozi trudnu ženu iz Smedereva do Uba. Sjeda u automobil i pod prijetnjom bombom, tjera taksistu da odveze ženu u Ub, a potom da njega odveze u selo Vinjište kod Kragujevca. Dok policija uveliko blokira puteve, U. B. uspeva da prođe neopaženo i stigne u kuću svoje rodbine gdje je, nakon više od osam sati potrage, i uhapšen.

U. B. je priveden u Policijsku upravu u Smederevu, gdje ga je saslušao tužilac, a nakon čega mu je određen pritvor.

MUP je napad okarakterisao kao teroristički akt.

