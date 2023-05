TAKSISTA KOG JE OTEO UBICA IZ MLADENOVCA NE IZLAZI IZ KUĆE: Čovjek je prestravljen, prijatelj iznio detalje!

U. B., mladić koji je osumnjičen da je ubio 8, a ranio 14 u dva sela – Orašju i Duboni kod Mladenovca, nakon bijega sa mjesta zločina, uletio je u jedno taksi vozilo, čijeg je vozača uz prijetnju bombom prisilio da ga vozi ka Kragujevcu, piše Espreso.

Kako priča njegov kolega, taksista je mnogo potresen nakon svega.

– Mnogo je potresen, ne može da dođe sebi nakon svega sto mu se desilo. On je vozio nekoga tu po selima i ovaj ubica mu je odjednom upao u kola. Vozio je pod prijetnjom bombe, a čim ga je ostavio u tom selu kod Kragujevca, taksista je otišao i prijavio sve policiji – priča čovjek i dodaje:

– Nije mogao ništa lijepo da mi ispriča, baš mu je bilo teško. Vozi taksi već 17 godina, uvijek je nasmijan i raspoložen prema klijentima. Falilo mu je još malo do penzije, par godina i umjesto u miru završi svoju karijeru, ovo mu se desi. Strašno, on je toliko dobar čovjek da na hljeb možeš da ga mažeš, nevjerovatan čovjek. Ko zna pod kojim je stresom on bio.

Kako pričaju komšije, D.A. je juče kasno popodne došao kući nakon drame koju je proživio.

Više javno tužilaštvo u Smederevu saopštilo je danas da je na osnovu do sada preduzetih dokaznih radnji i obaveštenja prikupljenih od građana postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni U.B. iz Dubone izvršio krivična djela Teško ubistvo, Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i krivično djelo Otmica.

– U.B. je juče u kasnim večernjim satima i u toku noći, na teritoriji Smedereva i Mladenovca, hicima iz automatskog oružja lišio života osam lica, a 14 je povrijedio. Prilikom pretresa osumnjičenog i prostorija koje je koristio pronađena je veća količina oružja i municije, dok je prilikom bjekstva osumnjičeni prijetio ubistvom taksisti te ga prinudio da ga odveze do sela na teritoriji opštine Kragujevac, gdje je osumnjičeni u toku prepodnevnih časova dana 05.05.2023. godine i pronađen u objektu koji je vlasništvo njegovog ujaka – navedeno je u saopštenju tog tužilaštva.

U. B. ubio je osmoro ljudi, a 14 povrijedio.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu osumnjičenom je određeno zadržavanje od 48 sati, nakon čega će u zakonskom roku biti saslušan u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, piše Blic.

Facebook komentari