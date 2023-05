Kako je moguće da 600 policajaca celu noć juri osumnjičenog po mladenovačkim selima, a on se ujutru preda u Kragujevcu?

Meštani ovih sela bili su zbunjeni i uplašeni, bez informacija šta se dešava, a i pored činjenice da su sve jedinice i ovoliki broj pripadnika MUP-a učestvovali u poteri, osumnjičen je uhvaćen tek jutros, i to u selu pored Kragujevca. Pojedini mediji navode i da se sam predao.

Momčilo Vidojević, predsednik Novog policijsko sindikalnog saveza, kaže za Danas da sve ovo predstavlja dokaz da su bezbednosne strukture obezvređene do te mere da ne mogu da obavljaju svoj posao onako kako treba i kako su obučeni.

– Pozadina je 10 godina teške politizacije policije, proteravanje časnih i poštenih profesionalaca, dovođenje prvenstveno na rukovodeća mesta političke poslušnike, a potom i po komandnom lancu do po funkciji najnižeg nivoa samo politički podobne. U vreme do pre 10 do 15 godina unazad, siguran sam da bi samo par policajaca, odnosno dve do tri patrole od po dva čoveka, u veoma kratkom roku

lišili slobode i priveli nadležnim isntitucijama osumnjičenog. U ovom slučaju podignuto je 600 pripadnika policije uključujući i najelitniji deo, što je strašno – smatra Vidojević.

On dodaje da to vidi kao predstavu za javnost, koja koristi samo političkom vrhu, a nikako građanima.

– Ovakve predstave su samo na štetu građana, a vidimo sa krvavim posledicama. Nažalost, ova politička garnitura postavila je prvo Nebojšu Stefanovića i Dijanu Hrkalović da proteraju prave profesionalce i unište službu, potom nesrećnog Vulina koji je nastavio sa istom praksom, a sada i Gašića, da skroz i potpuno uništi tu bezbednosnu strukturu – kaže Vidojević.

Posledice tog uništenja se, dodaje, već se vide.

– Iza Gašića i njegovih 193 dana miistrovanja već imamo 6-7 samoubistava policajaca, imamo pre dva ubistva u školi, a sada i ovaj slučaj u Mladenovcu. Ministar Gašić i načelnik PU za grad Beograd Veselin Milić moraju da podnesu hitnu i neopozivu ostavku, jer se za vreme njihovog mandata dešavaju najveća i najkrvoločnija ubistva. Za slučaj ubistva dece, a sada i ova ubistva u Mladenovcu, pored medija sa nacionalnom frekfencijom koji veličajući ubice i kriminalce, isključivu odgovornost i krivicu snose bezbednosne struktute, MUP i BIA, jer su potpuno politizovane, ne radeći posao za koji ih časni i pošteni građani plaćaju, a to je na prvom i poslednjem mestu očuvanje njihove bezbednosti – ukazuje Vidojević.

Prema njegovim rečima, nikome ne može da bude jasno da toliki broj pripadnika policije satima juri ubicu i da u jednom trenutku potpisuju kapitulaciju jer ne uspevaju da ga liše slobode, nego se on sam predaje.

– A svedoci smo da u bezbroj situacija do sada, kada bilo ko postavi komentar koji ne odgovara Vučiću, odmah bude lociran i procesuiran. Kako to kada neko napiše „Vučiću pede*u“ ili „Vučiću izdajice…“, odmah službe pokažu svoju efikasnost, a kada je u pitanju bezbednost građana, opasno zakažu? – pita Vidojević.

On dodaje da postojeći kadar policije i BIA nije u mogućnosti da obavi poslove na očuvanju bezbednosti građana, „a to je problem ne sadašnjosti no budućnosti“.

– Najava Vučića da će biti primljeno 1200 policajaca je samo bacanje prašine u oči građanima i opasna kupovina vremena. Preporučujem Vučiću da mu je bolje i efikasnije da vrati časne i poštene policajce,

profesionalce, koji su pod pritiskom napustili MUP i oterani, nego da baca vreme i novac građana uz vetar, i prima nove policajce koji postaju, zbog svog neiskustva, samo glineni golubovi i živo meso za ubijanje od strane bahatih kriminalaca – zaključuje Momčilo Vidojević.

U pucnjavi koja se dogodila kod Mladenovca, u mestima Dubona i Šepšin, nešto pre ponoći, ubijeno je osam, a ranjeno 14 osoba. Osumnjičeni je uhapšen u blizini Kragujevca. Predsednik Srbije je najavio niz mera usmerenih ka prevenciji daljeg nasilja. Između ostalog, najavljeno je povećanje broja policajaca u školama, reviziju i pooštravanje uslova za legalno držanje oružja, kao i pooštravanje sankcija za nelegalno držanje oružja, prenosi danas.

