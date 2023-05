Sastanak Kurtija i Vučića u Briselu: Usvojena deklaracija o nestalima

Kako je ranije objašnjeno u Briselu tekst deklaracije je već bio usaglašen i čekalo se formalno usvajanje na najvišem političkom nivou.

Na Kosovu se još uvek traga za preko 1.600 osoba.

ekst Deklaracije o nestalim osobama koju su usvojili Kurti i Vučić

Radio Slobodna Evropa u cjelosti prenosi tekst Deklaracije o nestalim osobama koju su usvojili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti na sastanku u Briselu 2. maja 2023.

Ističući važnost rješavanja sudbine preostalih nestalih osoba kako bi se okončala patnja njihovih najmilijih i kako bi se podstaklo trajno pomirenje i mir,

Imajući u vidu da ova Deklaracija slijedi shvatanje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK) o nestalim osobama, koje uključuje lica koja su prisilno nestala,

Podsjećajući da će sve kategorije nestalih osoba biti tretirane sa jednakim prioritetom,

Uvažavajući bitan rad koji je obavila Radna grupa za nestala lica, kojom predsjedava MKCK,

Podstičući saradnju sa drugim relevantnim akterima u oblasti nestalih osoba, posebno Međunarodnom komisijom za nestala lica (ICMP),

Prepoznajući pitanje nestalih osoba kao humanitarno pitanje,

Konstatujući hitnu potrebu za dodatnim naporima kako bi se ublažile patnje porodica,

Zajednički se obavezujemo:

Na osiguranje pune implementacije odgovarajućih obaveza u oblasti nestalih osoba,

Na blisku saradnju na identifikaciji grobnih mjesta i praćenju iskopavanja,

Na osiguranje potpunog pristupa pouzdanim i tačnim informacijama koje pomažu u lociranju i identifikaciji preostalih nestalih osoba unutar vremenskog okvira od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. godine. Ovo uključuje sve materijale, bilješke, naredbe, dokumente, video zapise, audio snimke i sve druge dokumente uključujući i one koje imaju status povjerljivo u posjedu institucija obje strane, relevantne za ovaj kontekst,

Na stavljanje na raspolaganje sve domaće i međunarodne dokumentacije od značaja za utvrđivanje sudbine preostalih nestalih osoba,

Korištenje satelitskih podataka, LIDAR i druge napredne tehnologije u otkrivanju masovnih grobnica,

Omogućavanje i podsticanje aktivnog angažovanja porodica nestalih lica u procesu identifikovanja njihovih sudbina,

Na adekvatno osiguranje prava i odgovora na potrebe porodica nestalih osoba,

Na osnivanje i zajednički rad kroz Zajedničku komisiju kojom predsjedava Evropska unija i pod nadzorom MKCK-a s ciljem da podrži napore za rješavanje sudbine preostalih nestalih osoba,

Na praćenje i podršku rada i napretka koji je ostvarila Radna grupa za nestala lica preko Zajedničke komisije. U tom kontekstu, strane će pregledati i ažurirati Projektni zadatak i Opšti okvir Radne grupe.

Operativni detalji će biti dogovoreni na sljedećem sastanku dijaloga o normalizaciji odnosa uz posredovanje EU.

Borrell: Porodice imaju pravo da znaju sudbine svojih rođaka

Šef EU diplomatije Josep Borrell pozdravio je usvajanje Deklaracije.

“Obje strane su prepoznale pitanje nestalih osoba kao humanitarno i istakle hitnu potrebu za dodatnim zajedničkim naporima na ublažavanju situacije pogođenih porodica i šire zajednice”, navodi se u izjavi Borrella.

Dodao je i da su se uključene strane obvezale da će operativne detalje dogovoriti na narednom sastanku u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa na nivou glavnih pregovarača.

Borrell je podsjetio i da je od 6.065 predmeta nestalih u periodu od 1. januara 1998. pa do 31. decembra 2000. njih 1621 ostalo neriješeno.

“Više od dvadeset godina nakon toga, njihove porodice nastavljaju da žive sa tugom, bez znanja gdje se nalaze njihovi najmiliji. Porodice imaju pravo da znaju sudbinu svojih rođaka kao i društvo u cjelini”, stoji u Borrelovoj izjavi.

I Zajednica na dnevnom redu

Druga tema susreta koji se održava 2. maja se odnosi na proces formiranja Zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Upravljački tim bi trebao da predstavi prvi nacrt statuta ovog tela, nakon čega bi lideri trebali raspravljati o njemu.

Ovo je prvi sastanak lidera nakon susreta u Ohridu gde su se 18. marta, usaglasli oko aneksa primene dogovora o putu ka normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Na sastanku u Briselu koji je održan 27. ferbuara oni su se usaglasli oko teksta dogovora.

Za razliku od ranijih sastanaka ovaj put domaćini susreta, šef evropske diplomatije Josep Borell i specijalni predstavnik EU za dijalog Miroslav Lajčak nisu obavili odvojene susrete sa delegacijama, već su direktno prešli na takozvani trilateralni sastanak.

Lideri se ogasili preko društvenih mreža

Uoči susreta na najvišem političkom nivou, lideri Srbije i Kosova su se oglasili putem društvenih mreža.

Predsednik Srbije, Aleksandra Vučić je najavio težak sastanak, obrazlažući da su “svi veliki na Zapadu” protiv Srbije.

“Ipak, na našoj strani su pravo i pravda. Još više i važnije od toga, oni ne razumeju koliko je snažna ljubav prema slobodi i koliko jako i čvrsto možete da je čuvate, uprkos svim pritiscima,” naveo je Vučić na Instagramu.

Premijer Kosova Albin Kurti je objavio sliku sa sastanka sa savetnicima uoči početka susreta.

“Priprema za pregovore je složena i jednostavna: složena jer je između ostalog uključena velika količina informacija i detalja, ali jednostavna jer su želje Kosova jasne, iskrene i plemenite”, napisao je Kurti na Twitteru.

Arrived in Brussels & spent the day preparing for tomorrow's meeting. Preparing for negotiations is both complex and simple: complex because there is a great deal of information & detail involved, among other things, but simple because the wishes of ???????? are clear, honest & noble. pic.twitter.com/tdQD1KzxVn

— Albin Kurti (@albinkurti) May 1, 2023