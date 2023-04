Bajram namaz klanjan u zagrebačkoj džamiji

Zagrebačka džamija i ovog Ramazanskog bajrama bila je premala za primiti sve vjernike koji su iz Zagreba i okolice došli klanjati Bajram namaz, tako da se klanjalo u hodnicima, pomoćnim prostorijama, pa i u dvorištu džamije.

Muftija Aziz ef. Hasanović u svojoj hutbi istaknuo je kako je bajram vrijeme kada se “promovira osnaženo biće postača” i kada vjernik nastoji ispunjavati najviše moralne zadatke.

Muftija je dodao kako post nije puko gladovanje i ispaštanje, već kako ima duboku svrhu postizanja najvećih duhovnih stupnjeva zahvalnosti Stvoritelju, ali i stvaranja solidarnosti s gladnima i siromašnima u svijetu.

Molite Stvoritelja da budete od onih koji daruju, a ne od onih koji primaju, rekao je muftija te poručio kako slast nije u sticanju imetka, nego u njegovom dijeljenju s drugima.

Rekao je kako je posljednji mjesec dana ramazana važan period godine u svim religijama, vrijeme “odricanja i žrtve na Božjem putu”.

“Od svih vjerskih autoriteta slušamo vapaje i pozive za mir u svijetu. Pridružujemo se pozivu za mir u svijetu i izražavamo žaljenje nad onima koji bi to trebali činiti, a ne čine. Zabrinuti smo za kontinuirano nasilje koje se provodi nad palestinskim narodom, uskraćujući temeljne vjerske i građanske slobode, sve do uzimanja njihovih života. Ništa nije bolje nije sa muslimanima Ujgurima kojima je uskraćeno pravo da poste. Agresija na Ukrajinu polarizira čovječanstvo i opasno prijeti. Nažalost, to ohrabruje i pojedince ovdje, u našoj regiji, te svojim retoričkim narativom unose mržnju i nemir među ovdašnje narode čije ratne rane još zacijelile nisu. Ignoriraju se presude najvećih međunarodnih sudova, iste se negiraju, a kako bi se opravdali određeni postupci i postigao lažni populizam. Dok se u učionicama ne bude učilo ono što je presuđeno u sudnicama, nema međusobnog povjerenja niti isitinskog mira”, poručio je muftija u hutbi.

Ramazanski bajram iz zagrebačke džamije tradicionalno je prenosila Hrvatska radiotelevizija.

