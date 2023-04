Doktor mi rekao “Šta će ti ovakvo dijete”?! Strašna ispovijest Nine: Svi izlaze s bebama, samo ja praznih ruku a onda se desilo čudo

Nina je ispričala o svojoj borbi da postane majka, nadajući se da će njena priča pomoći roditeljima koji vode isti bitku.

– Moj muž i ja smo zajedno pet godina. Bili smo u Egiptu na moru i kada smo se vratili saznala sam da sam trudna. Sve je bilo u redu. U jednom momentu sam samoinicijatino otišla na ultrazvuk i saznala da sa bebom nešto nije u redu. Išla sam od lekara do lekara. Jedni mi kaži da je sve super, a onda mi je jedan doktor rekao da prekinem trudnoću jer dete ima srčanu manu. Nikada neću zaboraviti rečenicu: “Šta će ti ovakvo dete” – počinje Nina priču o svojoj borbi.

Danima je tragala za istinom, menjala lekare a onda se desilo najgore.

– Išla sam stalno po lekarima, ali nikada nisam uradila prenatalni test jer sam smatrala da smo zdravi i da nema genetskih problema. Ispostavilo se da je dete imalo srčanu manu, i da genetski nešto nije bilo kako treba. Otišla sam u bolnicu i rodila sam mrtvog dečaka u 31. nedelji – priseća se Nina.

Podršku su joj davali svi, ali najviše muž koji je uvek bio uz nju i činio se da njoj bude lakše.

– Izašla sam iz bolnice, to je bilo traumatično. Svi nose korpe sa bebama, a ja praznih ruku. U sobi se čuje kako bebe plaču, i to boli. Mislim da bi svaka ustanova za majke poput mene trebala da ima odvojenu prostoriju. Znate kako, nije lako poroditi se u osmom mesecu i roditi dete koje nije živo. Nakon bolnice, muž je radio a ja, koja sam medicinska sestra, nisam se vraćala na posao. Utehu sam našla u kuvanju, fotkala sam to i napravila Instagram stranicu koja je postala viralna, to je bio moj lek, ali i još nešto…

U kuvanju je našla utehu, a zapravo pravi lek za nju je bila nova trudnoća.

– Nakon nekog vremena, pet ili šest meseci, saznala sam da sam trudna. Mojoj sreći tada nije bilo kraja, ali sam nažalost izgubila bebu u desetoj nedelji. To je period kada sam ja bila jako srećna, jer sam ostala trudna, a onda je usledila još jedna trauma. Nekako, biću iskrena, to mi je lakše palo jer se beba nije formirala, ali posle onog prvog pakla, ovo je bilo dosta blaže. Moram da napomenem, da sam u bolnicama doživljavala svašta, uvrede, psovke i tamo ljudi nemaju empatije, oni su na ovo oguglali – objašnjava nam.

Uradili su detaljno sve analize.

– Kada se dve trudnoće ovako završe, zapitate se šta nije u redu. Tako smo muž i ja koji nemamo problem sa začećem, odlučili da krenemo u ozbiljnije analize, koje su pokazale da nema nikakvih problema – kaže ona.

Prvi rođendan i najlepši poklon

I, samo par meseci nakon druge trudnoće, Nina saznaje da je trudna.

– Tada saznajem i da nosim blizance. Ja sam, inače, iz blizanačke trudnoće. I, tada nisam znala kako da reagujem. Srećna sam, ali ne smem da se radujem. Uradila sam prenatalni test, koji je pokazao da je sve kako treba. Trudnoća je tekla mirno i lepo, a onda su na svet došla dva dečaka Luka i Andrej. Taj osećaj ja vama ne mogu da opišem – priča Nina kroz osmeh i ističe da je uvek u svemu nalazila samo lepe stvari, ostajala optimista i nije dozvolila da je okolnosti slome.



Suprug i ona su spremali blizancima prvi rođendan, a tada se desilo još jedno čudo.

– Kada su imali desetak meseci, planirali smo rođendane i sve organizovali. Ponovo idemo na odmor u Egipat. Tada sam popila pilule za odlaganje ciklusa. Kada smo se vratili kući, rekla sam doktoru da još nema ciklus i da želim da vidim šta se dešava. Saznajem da sam trudna, da sam u desetoj nedelji. Nisam znala šta ću, bila sam presrećna, ne mogu to da opišem – priseća se Nina.

Tako je ona postala mama i jedne devojčice.

– To je bila toliko dobra trudnoća, nikakve lekove, nijednu tabletu nisam popila, samo suplemente. Na svet je došla naša devojčica, a razlika između dece je 18 meseci. Šta da vam kažem, to je prevelika sreća – priča ona.

Nada se, da će njena priča pomoći svima koji prolaze kroz iste ili slične situacije.

– Ovo je bila moja borba i ja sada, kada sam emotivno stabilna da ispričam sve, pričam ovo jer želim da ulijem nadu i veru svim budućim roditeljima. Bilo je teško doći do ovog stanja, ali eto, desilo se i to i nadam se da sam nekome pomogla da vedrije gleda na stvari – zaključuje Nina.

