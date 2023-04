Vučić: Napadnu li naš narod, kod mene neće biti kreni-stani!

Napadnu li naš narod, kod mene neće biti kreni i stani i skloni se i povuci se. Ja im nisam ni Milošević, ni Tadić ni Koštunica – ističe predsjednik Srbije i dodaje da ima obavezu da čuva glave Srba, posebno kada je uzavrela situacija.

Vi morate da razumijete da oni traže način da operu savijest zbog agresije protiv Srbije i zato hoće da to protivpravno stanje pretvore u pravno, sa trajnim posljedicama gdje bi oni bili nagrađeni za učinjeno. Ali mi moramo da živimo i imamo investicije. Znam da ima usijanih glava koje ne vide razgovor kao rješenje, a ja mislim da je to najbolje rješenje. Opet se vraćam na Čomskog, koji je rekao da je najveći problem danas što nema racionalnog pristupa problemima. ja ovo ludilo oko tablica zaista ne razumijemo. Evo da gledamo iz ugla da se to dešava njihovim građanima u njihovoj izmišljenoj državi. Molim te da koliko danas i sutra obiđeš i svu pomoć ponudiš za sve naše momke – rekao je Vučić Jevtiću.

– Trudimo se da rješavamo bezbroj takvih problema, i sa evropljanima i sa svima drugima, ali to ne ide lako i jednostavno. Oni svi imaju jedinstvenu komandu. Naravno da mi znamo iz kojih zemalja su htjeli da se obračunavaju sa Srbima na sjeveru KiM krajem godine. Amerikanci su tu bili uzdržani, a iz jedne zemlje koja se ističe u podršci Ukrajini najžešće su tražili da se obračunaju sa Srbima. Njima je svejedno da li je to jedan vojnik iz CG, ili su oni iz Poljske, Turske ili neke druge zemlje. Mi se tu nećemo najesti hljeba, ali moramo da imamo profesionalni odnos – kaže Vučić.

– Nažalost, Kurtijev režim u Prištini je dao sve od sebe i angažovao se da proizvodi, kako to ružno kažu određeni ambasadori, incidente. Kažete da je incident kada pucate čovjeku u leđa. U redu je da je incident ako mu izbušite gumu i razbijete staklo, ali nije incident kada pucate da ubijete. A čovjek je kriv zato što je, ne znam kako su to ustanovili, nosio, pošto mu je supruga nezaposlena, nosio šerpe i lonce, htio da zaradi. Kupio u centralnoj Srbiji, a želio da proda u Kosovskoj Mitrovici. Zato je upucan, zamislite grijeh. Da bi licemjerno ambasadori rekli da je to incident – rekao je predsjednik Srbije i dodao,pišu Vijesti

– Imamo najviše incidenata od svih albanskih vlada u prištini pa do sada jer po svaku cijenu žele sukobe. Njihova namjera je da nikada ne formiraju ZSO. Oni žele da to bude ljuštura u kojoj će sadržaj biti nepostojeći. Sve se bazira na pet pravila. Jedno od tih 5 pravila je kosovski ustav i pismo Mogerinijeve i Tačija u kome govore da neće dati nikakva izvršna ovlašćenja ZSO. Ono što je suštinski za nas, ne pada im na pamet da urade. A od 22 principa koji su prihvaćeni u Briselu, oni su poništili 21. Tako da valjda može ZSO da ode do trafike da kupi žvake. E na to bi pristali. A suština – ekonomski razvoj, urbanistički planovi, školstvo i zdravstvo. Ono što je od suštinskog značaja neće da prihvate. I odmah da vam kažem da je naša pozicija utoliko teža što znamo da najveći dio zapadnih zemalja ustvari ih ne interesuje ZSO, ma kako o tome govorili. Niti ih itneresuje opstanak Srba na KiM, već ih samo zanima da defakto ili dejure priznamo Kosovo.

