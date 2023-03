Detalji o padu aviona u Puli: Poginuo bračni par iz Njemačke – hitna je stigla za 8 minuta

Njemački bračni par poginuo je u padu malog sportskog aviona prilikom polijetanja u pulskoj Zračnoj luci. Sve se odigralo dosta brzo i supružnici su prilikom pada preminuli na mjestu nesreće.

Na teren su izašli policajci iz Policijske uprave Istarske, hitna pomoć, vatrogasci i djelatnici Zračne luke Pula, a nakon osiguranja mjesta događaja, istraživanje nesreće će preuzeti Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom saobraćaju. Zračna luka Pula odgodila je do daljnjega sve letove.

Mjesto nesreće je poprilično udaljeno od same zgrade zračne luke, pa je do njega dosta teško doći i vidjeti što se zapravo događa na terenu. Nalazi se negdje na početku piste nedaleko vojnog dijela aerodroma.

Iz daljine se vide ostaci srušenog malog aviona te nadležne službe koje trenutno čekaju djelatnike Agencije kako bi počelo istraživanje, kada će se saznati zašto je do nesreće došlo, s koje visine je avion pao i što je zakazalo. Po olupini se vidi da je avion zapaljen. Ne zna se još ni je li riječ o starijim ili mlađim osobama koje su bile u avionu i ko je njime upravljao. Oko aerodroma trenutno patrolira policija.

U Zračnoj luci Pula svi su šokirani događajem jer je to prvi put da se uopće dogodila nesreća sa smrtnim ishodom.

“Koliko god se trenirate za slučaj da se tako nešto dogodi, stvarnost je jedna, a teorija druga priča”, kazala je glasnogovornica Zračne luke Pula Tiziana Cvek.

Dodala je da su svi letovi otkazani do 22 sata i da se trenutno čekaju djelatnici Agencije za istraživanje avionskih nesreća. Do tada sve stoji.

“To se dogodilo na kraju piste, ali ne znam vam reći jesu li tijela preminulih prevezena u Opću bolnicu Pula, ni s koje visine je pao avion i zašto”, dodaje Cvek.

Inače, svi putnici Croatia Airlinesa koji su u 16.20 sati sati trebali iz Pule letjeti za Zagreb, bit će prevezeni autobusom.

Oko aerodroma bio je i jedan čovjek koji je za vrijeme nesreće oko aerodroma brao šparoge. Zanimljivo je da nije čuo da je pao avion.

“Okolo berem šparoge već dva sata, ali ništa nisam čuo. Jedino sam čuo vatrogasce i hitnu kada su došli i onda sam skužio da se nešto dogodilo. Vidim da je avion van piste, očito je udario u asfalt i odletio u travu”, kazao nam je.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, njemački bračni par je putovao za Ljubljanu. Isto tako, doznaje se da su izgorjeli u požaru koji je zahvatio sportski avion. Po dojavi oko 12.30 sati na teren su izašle dvije ekipe hitne pomoći. Stigli su u rekordnom roku od osam minuta, no nažalost muškarac i žena su preminuli.

Pulska Zračna luka do daljnjeg je zatvorena, službena postupanja su u toku, a očekuje se dolazak predstavnika Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća, potvrdila je u petak, nakon avionske nesreće u kojoj su dvoje stranih državljana poginulo, direktorica Nina Vojnić Žagar.

“Ovo je prva avionska nesreća u Zračnoj luci Pula u kojoj su nažalost život izgubile dvije osobe. Radi se o stranim državljanima”, izjavila je novinarima direktorica Zračne luke nakon nesreće do koje je došlo prilikom polijetanja malog aviona.

Službena postupanja koja provode nadležne službe su u toku, a javnost će, kazala je, biti pravodobno izvještena o saznanjima čim nove informacije budu dostupne.

“O uzrocima nesreće u ovom trenutku ne mogu govoriti, jer se još ne znaju, no Agencija za istraživanje zrakoplovnih nesreća je nadležna za to i očekujemo dolazak njenih predstavnika. Zračni promet je obustavljen i Zračna je luka do daljnjega za sav promet zatvorena. Organizirani su transferi autobusom i ostali putnici su još ovdje i čekaju svoj transfer”, kazala je Vojnić Žagar.

U međuvremenu istarski župan Boris Miletić je u kratkom priopćenju izrazio sućut obiteljima poginulih u padu aviona.

Lokalni mediji nagađaju da se radi o modelu aviona “Virus pipistrel” slovenačke proizvodnje, dvosjedu s jednim motorom koji se prodaje kao ultralaki i laki sportski avion. prenosi radiosarajevo

