NASTAVLJENO SUĐENJE ZA UBISTVO LIJEPE ŠEJLE! PROGOVORIO OTAC UBIJENE DJEVOJKE: STALNO JE PRATIO NAKON ŠTO SU RASKINULI VEZU

Đokaj se tereti da je 30. septembra prošle godine u Tuzima ubio nevjenčanu suprugu Šejlu Bakiju (19), i tom prilikom ranio i njenog oca Šabana.

Otac ubijene rekao je da ju je okrivljeni stalno pratio nakon što su njih dvoje raskinuli vezu.

Naveo je da je njegova kćerka imala slobodu i podršku od strane njega i porodice. Kazao je da im, iako su oni islamske vjeroispovjesti, ničija vjera ne smeta. Dodao je da je njegov kum pravoslavne vjeroispovesti.

Nikad u životu, ni psihički ni fizički, niko od porodice, ni ja nismo Šejlu zlostavljali. Štaviše, imali smo drugarski odnos. Ona je imala slobodu čak i malo više, i ako se to u našoj sredini drugačije gleda jer je konzervativna sredina. Kao svaki otac, razgovorom sam se trudio da je usmjeravam – kazao Šaban Bakija.

Naveo je da su Šejla Bakija i Ilir Đokaj prešli da žive u Budvu i da im je on ustupio tamo stan.

Prvo su živjeli u kući kod njega. Oni su htjeli da se osamostale. Ilir je spominjao da bi prodao automobil, da se snađu. Ja sam rekao, pošto je bio podstanar, da im dajem stan u Budvi i da ne moraju za početak ništa da plaćaju, račune i slično, da su svega oslobođeni. Tu su bili sve do momenta dok me on nije pozvao da dođem po nju. Rekao mi je da ne mogu više da budu zajedno. To je bilo nakon pet mjeseci – rekao je Bakija.

Nakon što je stigao u Budvu zatekao je Đokaja ispred zgrade, što ga je iznenadilo jer je pomislio da je napustio stan i otišao.

Ja sam pitao gdje je Šejla, a ona se tada zaključala u stan. Potom je rekao da ide gore po neke diplome, rekao sam da ću ih ja pokupiti. Međutim nije bilo nikakvih diploma, očigledno je cilj bio samo da uđe u stan.

I od tada je, tvrdi Bakija, okrivljeni Đokaj je počeo da proganja njegovu kćerku.

Prema optužnici, Đokaj Ilir je ubio Šejlu Bakiju (19) i ranio njenog oca Šabana (42), na Karabuškom polju u Tuzima.

Okrivljeni je na suđenju prije tri dana kazao da je ona detaljno pisala o njihovoj borbi da opstanu i da je navodila da “njoj njegov krst ne smeta”.

Napomenuo je da je porodica stradale Šejle bila protiv njihove ljubavne veze.

Rekli su on je slikar, ali druge vjere. Jedino je njena majka pomogla u početku u vezi nas. Pomogla nam je na svaki mogući način. A onda kada je vidjela da imamo ozbiljnu vezu, kada je shvatila da nam nema razdvajanja poželjela je da mi nju zabrani od mene – tvrdio je okrivljeni Đokaj.

U nastavku iznošenja odbrane optuženi Ilir Đokaj je kazao da je prije nego što je pucao, više od pola sata trpio uvrede, ponižavanja i prijetnje, te da je “držao spuštenu glavu”.

Baba od Šejle mi je rekla: ‘Progovori kao čovjek, nego nisi čovjek nego čovječuljak’. Ja od tada nisam više mogao ni riječ da razumijem što su mi govorili. Želim samo da odem odatle. A onda primjećujem da Šabo nešto govori i ustaje sa stolice, a zatim ustajem i ja i čujem sebe kako govorim: ‘Pusti nas da živimo’ i ponavljam tu rečenicu više puta. Vidio sam da se Šabo hvata za pojas sa zadnje strane. Ja tada vadim pištolj i repetiram, a Šabo me jako udara u glavu da sam pomislio da sam nečim pogođen. Sve mi se zamagljeno pred očima i pucam bez ikakvog cilja. Samo pritiskam obarač jer mi je sve zamagljeno. Primijetio sam Šejlu da leži, a da Šabo ide put mene i ja pritiskam obarač ponovo, udaljavam se od terase pet metara i Šabo opet kreće put mene i tada pucam iz straha jer vidim da drži u ruke i pucam put njega – kazao je okrivljeni Đokaj.

Dodao je da je nakon toga okrenuo pištolj ka sebi, jer je htio da se ubije, ali da mu se pištolj zaglavio.

Ušao sam u svoj auto u vozim u centar Tuzi. Vozim pravo i stajem ispred stanice policije. Izašao sam iz auta, stao pored kontejnera i dozivao i vikao, hoću da se predam ali niko od policije ne izlazi a ja sam obliven krvlju, bacam pištoj u kontejner i takav idem do fontane i tu se umivam. Od fontane krećem pješke, ni sam ne znam gdje, samo koračam i želim da sebi oduzmem život. Idem put brda Dečić, penjem se neko vrijeme i tek tada sam mogao da plačem na sav glas i vrištim dozivajući Šejlu – naveo je optuženi.

Ja svoj grijeh nisam opazio već ga živim i sa njim ću umrijeti. Ako to bilo kome znači u ovoj sudnici grijeh i kajanje sa kojim živim je kazna koju ću morati odslužiti do zadnjeg svog izdaha. Duboko se kajem – izjavio je u odbrani okrivljeni Ilir Đokaj. prenosi hayat

