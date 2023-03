DR VOJISLAV PERIŠIĆ UPOZORIO: Samo OVE VITAMINE uzimajte tokom PROLJEĆA I NIJEDNE DRUGE

“Rano proleće zahteva mnogo antioksidanata, jer je sve što smo unosili tokom zime prooksidativno. Najpre počnimo od mladog povrća, ono ima mnogo vode u sebi i bukvalno nam ispira organizam od štetnih supstanci. Potrebno je namirnice bogate antioksidantima unositi sveže”, rekao je on.

Ključni je trio vitamina A, C i E, a doktor je preporučio jednu namirnicu koju bi trebalo jesti tri puta sedmično i ne morate da brinete za svoj imunitet!

“Ko ima žutu boraniju, neka je jede tri puta nedeljno kao salatu i on ima ceo set vitamina A, C i E za čitavu tu sedmicu. Recept je jednostavan – obarite je i ohladite, pa pomešajte sa seckanim belim lukom, bez njega nema priče o zdravoj ishrani i imunitetu. Dodajte i mirođiju, i to je najzdravija salata u ovom vremenskom periodu”, rekao je doktor. prenosi novi

