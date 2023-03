HODŽA VJENČAO MALOLJETNICU, A NA PORODICU POTEGLI ORUŽJE! Drama u Novom Pazaru: Za djevojčicom sada tragaju u dvije zemlje

Ovo za Kurir tvrdi brat maloljetne djevojke (16) koja se udala za momka (24) u džamiji u okolini Novog Pazara početkom marta.

– Sestra je otišla u školu i nije se vratila. Dobili smo sliku da se vjenčala. Otišli smo u policiju da prijavimo da je to maloljetno dijete i da nismo saglasni s tim, a oni su nam obećali da će je vratiti za tri sata. Stupili su u kontakt s tim njenim mužem, rekli su nam da će biti locirani. U policijskoj upravi je bio i komandir koji je inače rođak tog momka.

On kaže da je njegov otac saznao da je čin vjenčanja obavio hodža Hafiz Demirović, pozvao ga je i pitao kako je smio to da učini bez saglasnosti roditelja.

– Hodža je odgovorio da je, nažalost, to uradio i zakleo se u Alaha da nije znao da je to kćerka mog oca, ali da je ona po šerijatu punoljetna i da joj ne treba saglasnost za udaju – priča brat.

SA OCEM I BRAĆOM JE OTIŠAO DA JE VRATI.

– Otac je dostojanstveno tražio da se dijete vrati, tu je bio i komandir policije, rođak tog momka. Neki mladić je opsovao i rekao: “Ja je ne dam!” Imali su i oružje u rukama. Nakon toga smo krenuli opet u policiju. Međutim, presrela nas je patrola jer su nas prijavili da imamo oružje, što nije bilo tačno. Sestru nismo vidjeli u toj kući.

SESTRA SE UDALA SVOJOM VOLJOM, ALI PORODICA ŽELI DA SE VRATI.

– Čuli smo se s njom, njeno ponašanje je čudno. Ne znamo gdje je. Zvala nas je dva puta – s crnogorskog i s njemačkog broja. Inače je strogo zabranjeno da imami vjenčavaju maloljetne osobe bez saglasnosti roditelja.



Angažovali su advokata, a i tužilaštvo je upoznato sa situacijom

Hodža Hafiz Demirović priznaje za Kurir da je vjenčao djevojku bez saglasnosti uz tvrdnju da mu je ona garantovala da će obavijestiti roditelje.

– Došli su sa svjedocima koji su posvijedočili da nema smetnji. Kazali su da će obaviti razgovor s roditeljima, međutim, nisu, ja sam im vjerovao i došlo je do cijele zabune. Ne bih ih vjenčao da sam znao, tražio bih da zovu roditelje. Tih nekoliko dana samo Alah zna koje sam teret i tegobu imao zbog svega. Inače to vjenčanje nije validno po ovdašnjim zakonima, to je vjenčanje po šerijatskim zakonima.

MUFTIJA DR. MEVLUD EF. DUDIĆ

Rade na divlje, ovo je ozbiljan prekršaj

Muftija dr. Mevlud ef. Dudić, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, potvrđuje za Kurir da je hodža Demirović raščinjen i da je on imam organizacije koju oni ne priznaju kao islamsku zajednicu.

Melvud Dudić

– Rade na divlje. Sebe nazivaju i “rijasetom islamske zajednice Srbije”, to je za nas paravjerska zajednica. On nije imao pravo da vjenča tu djevojku, morao je da dobije saglasnost roditelja. Napravio je ozbiljan prekršaj. Ne pripada zajednici na čijem sam čelu, ali osnovno pravilo islamsko je da je morao dobiti saglasnost za vjenčanje ne samo kod maloljetne već i kod punoljetne osobe.

Mešihat sandžački, kojem pripada hodža Demirović, a kojim upravlja muftija Senad Halitović, ne priznaju ni Mešihat Islamske zajednice u Srbiji ni Islamska zajednica Srbije.

MUFTIJA MUSTAFA JUSUFSPAHIĆ

To je ravno novom danku u krvi

Vršilac dužnosti muftije srbijanskog i muftija beogradski Islamske zajednice Srbije Mustafa Jusufspahić kaže za Kurir da je ovdje u pitanju samovolja unutar mešihata sandžačkog:

– To ne smije da se dešava, to je zloupotreba i ne bi smjelo tako da se ponaša i da se prelazi preko volje roditelja. To ne bi trebalo da se dešava, pogotovo ne u našim uslovima, drugačiji su uslovi u Evropi i evropski zakoni i to treba uzeti u obzir i zbližavati, a ne kršti jedne zakone, a poštovati druge. Zakoni se mogu uskladiti. Za svaki problem postoji rješenje da se sačeka punoljetnost, da se razgovara, da se ne pravi razdor među porodicama. Ne znam ko može da mi otme kćerku tako, to je ravno novom danku u krvi.

Advokat Slavka Babić objašnjava za Kurir da je obavezna forma u kojoj se brak zaključuje građansko pravna forma, tačnije brak zaključen pred matičarem:

– Brak ne može sklopiti lice koje nije navršilo 18. godinu života. Maloljetstvo predstavlja bračnu smetnju za zaključenje braka, ali sud može iz opravdanih razloga dozvoliti licu koje je navršilo 16. godinu života i koje je dostiglo tjelesnu i duševnu zrelost potrebnu za vršenje prava i dužnosti u braku da zaključi brak. U konkretnom slučaju, brak zaključen pred vjerskim institucijama uređen je vjerskim kanonima i ne proizvodi građansko pravna dejstva.

MUFTIJA SENAD HALITOVIĆ

Nemam uticaja nad hodžom

Muftija mešihata sandžačkog Senad Halitović, pod čijom je ingerencijom hodža Demirović, kaže za Kurir da poznaje obje porodice, kao i da se djevojka udala po svojoj volji:

– Efendija je pitao prisutne da li imaju dozvolu roditelja i rekli su da će ih obavijestiti. Hodža je njima vjerovao na riječ. S vjerske strane nema nikakve smetnje i kod drugih se udaju. Trebalo je možda ići drugim putem. U šerijatu je stav da djevojka traži dozvolu staratelja. Želim da brak uspije. Bolje da uđu u brak, nego da žive u vanbračnoj zajednici. Vjenčanje koje sprovede islamska zajednica nije zakonski validno prema zakonima države Srbije.



Senad Halitović

Na pitanje da li će hodža Demirović snositi neke posljedice, odgovara da se on računa kao dio njihove zajednice, ali…

– Ovdje je u pitanju džemat (osnovna i najmanja organizaciona jedinica pripadnika islamske vjeroispovesti, prim. aut.) i funkcioniše samostalno. Mi ne mijenjamo i ne postavljamo hodže.

